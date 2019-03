Martin Nowakowsky – plötzlich ging alles ganz schnell mit dem Neuzugang

Die Personalnot ist groß, da kommt diese Hilfe zum passenden Zeitpunkt: Handball-Oberligist TuS Rotenburg hat mit einem unerwarteten Neuzugang unmittelbar vor der Partie gegen den TV Cloppenburg seinen Kader verstärkt: Linksaußen Martin Nowakowsky, in der Hinserie noch für den Verbandsligsten ATSV Habenhausen II aktiv, lief am Samstag erstmals auf und meinte hinterher: „Ein Sieg in meinem ersten Spiel wäre netter gewesen. Aber ich habe das Gefühl, dass es erstmal ganz gut gelaufen ist.“

Manchmal geht alles ganz schnell. So wie im Fall Nowakowsky. Der gebürtige Brandenburger nimmt zwar schon einige Wochen am Training der Rotenburger teil, doch erst am Freitag beantragte der Wümme-Club auch seine Einsatzerlaubnis. „Innerhalb von 24 Stunden hatten wir die Spielgenehmigung“, verriet Teammanager Michael Polworth. Nowakowsky erzielte bis Weihnachten 21 Saisontore für Habenhausen II, bringt aber auch Oberliga-Erfahrung aus der vergangenen Saison mit, als er 53 Tore gegen den nicht zu verhindernden Abstieg warf – in den direkten Duellen mit Rotenburg kam er übrigens auf fünf Treffer. 2015 stieß er aufgrund seines Studiums in der Hansestadt zu den Bremern. Nowakowsky plant, Berufsschullehrer für Fahrzeugtechnik zu werden.

„Ich brauchte mal etwas Neues. Es war keine Entscheidung gegen Habenhausen, sondern für eine neue Herausforderung. Und in der Ersten hatte Habenhausen genug Linksaußen“, so der 28-Jährige. Leicht wird er es aber auch in Rotenburg nicht haben, schließlich spielt auf seiner Position mit Lukas Misere einer der besten Linksaußen der Liga. „Bis auf halbrechts habe ich aber schon alles gespielt“, sagte er. Sein Premierentor in der 43. Minute erzielte er denn auch vom Kreis, nachdem er in der 16. Minute ins Spiel gekommen war. „Er spielt einen soliden Part. Wenn er außen frei ist, geht er gut drauf. Auch in der Abwehr ist er ziemlich gut“, urteilte Trainer Nils Muche über seinen Neuuzugang. maf