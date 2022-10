Delventhal dreht das Ding und schießt Westerholz in die nächste Runde

Auch Tabea Link (l.) zeigte eine starke Defensivleistung gegen Apensen und ließ nichts zu. Westerholz zog ins Viertelfinale ein. © Schmökel

Der TuS Westerholz hat sich gegen den klassentieferen TSV Apensen durchgesetzt und steht im Viertelfinale. Eine Überraschung gab es auf der Torwart-Position.

Westerholz – Lange Zeit machten es die Landesliga-Fußballerinnen des TuS Westerholz spannend. Am Ende setzten sie sich im Achtelfinale des Bezirkspokals aber mit 3:2 (1:2) beim klassentieferen TSV Apensen durch. „Wir haben gegen einen starken Gegner verdient gewonnen, hätten aber bereits in der ersten Hälfte alles klar machen müssen“, fand Trainer Uwe Delventhal.

Kurzfristig gab es auf der Torwartposition noch eine Veränderung. Celine Lutz musste verletzungsbedingt passen, so dass die eigentlich abgemeldete Feldspielerin Sandra Koschker noch „eingeflogen“ wurde. „Nützte ja nichts, so musste ich doch noch schnell kommen“, lachte Koschker nach dem Duell. „Auch die souveräne Torwartleistung von Sandra war ein Garant für den Erfolg“, lobte Steffen Soutschek, Delventhals Trainer-Kompagnon.

Westerholz verpasst zweiten Treffer vor der Pause

Westerholz stand zwar sicher in der Abwehr, aber die Passgenauigkeit fehlte zunächst noch. Nach einem guten Pressing im gegnerischen Strafraum gingen die Gäste dann aber doch in Führung. Lucie Müller hatte beherzt aus zwölf Metern abgezogen – 1:0 (13.). Die Führung sollte keine Sicherheit geben. „Es folgte eine Phase, in der wir zu überhastet im letzten Drittel agiert haben und durch zu viele Abspielfehler und technische Mängel von unserer Linie abgekommen sind“, wusste Soutschek. Das nutzte Apensen zur 2:1-Halbzeitführung durch Olivia Kushov (21.) und Isabell Wenskus (44.). Westerholz verpasste wiederum bei Abschlüssen von Delia Kollakowski, Müller, Julia Schanowski (33.), Tabea Link (37.) und Alina Baden (40.) den zweiten Treffer.

Nach Wiederbeginn agierte Westerholz noch aggressiver. „Wir haben die zweiten Bälle besser abgefangen und uns immer wieder gut über die Außen durchgesetzt“, freute sich Soutschek. Die Belohnung brachte Marleen Delventhal, die zwei sehenswerte Treffer erzielte. Zunächst sprang ein 20-Meter-Schuss vom Innenpfosten ins Tor (51.), dann folgte eine Bilderbuchflanke von Kollakowski – Delventhal netzte clever zur 3:2-Führung ein und drehte damit das Ding (55.). Es folgten weitere gute Kombinationen durch das Mittelfeld, der finale Pass kam aber nicht immer.

„Haben uns belohnt“

Dank einer konzentrierten Abwehrleistung um Torfrau Koschker und Abwehrchefin Alina Baden wurde hinten nichts mehr zugelassen. Uwe Delventhal freute sich denn auch über die gute Moral nach dem Pausenrückstand: „Wir haben weiter Druck gemacht und uns belohnt.“