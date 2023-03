RSV-Fußballtrainer Mark Maier boxt sich durch

Von: Matthias Freese

Unter Cheftrainer Dimitri Hait (l.) gelang Mark Maier in seinem ersten Boxkampf der erste Sieg. © AKBT Munster

Als Trainer coacht Mark Maier die U17-Fußballer des Rotenburger SV, selbst „tobt“ er sich im Boxring aus. Und feierte nun sogar einen Debüt-Erfolg.

Rotenburg – Talent ist nicht immer alles. „Ich bin ein Arbeiter“, sagt Mark Maier über sich. „Ich muss mir viel erarbeiten.“ Das gilt vor allem für seine zweite Leidenschaft neben dem Fußball, denn der 20-jährige Hemsbünder, der ziemlich erfolgreich die U 17-Kicker des Rotenburger SV in der Landesliga trainiert, steht selbst liebend gerne im Boxring. Mit einem Sieg in seinem ersten offiziellen Kampf sicherte er sich kürzlich sogar einen Titel – den des Meisters der Bezirke Hannover, Braunschweig und Lüneburg im Superschwergewicht der Männer.

Im Superschwergewicht, der höchsten Gewichtsklasse im Amateurboxen, gewann Wladimir Klitschko 1996 Gold bei den Olympischen Spielen in Atlanta. Sie beginnt bei mehr als 91 Kilogramm. Mark Maier wirkt auf den ersten Blick gar nicht so, als würde er dort reingehören. „Ich wiege 104 Kilo“, gesteht er aber und merkt lachend an: „Die sieht man nicht, die sind gut verteilt. Und ich fühle mich nicht unwohl damit.“

Schon seit fünf Jahren zieht sich Maier die Handschuhe über. „Unser Papa Andrei hat uns damals dazu motiviert“, erinnert er sich. Uns – das heißt auch seinen jüngeren Bruder Wladislaw, der als Fußballer dem U 17-Kader angehört und sich im Ring mehr aufs Kickboxen konzentriert. Der jüngere Maier hat sogar mehr Kampferfahrung und kommt auf eine Bilanz von fünf Siegen bei zwei Niederlagen.

Da es im Raum Rotenburg jedoch keinen Boxclub gibt, fuhren die Maier-Brüder zunächst nach Walsrode. Vor einem Jahr wechselten sie zum AKBT Munster. Dreimal die Woche geht es nun die 50 Kilometer über die B 71 dorthin – montags, mittwochs und freitags. Dienstags und donnerstags stehen dann die Trainingseinheiten beim Rotenburger SV an. Hinzu kommen Box-Turniere oder Fußballspiele am Wochenende – ein voller Sport-Kalender. „Ich brauche das, ich kann nicht zu Hause sitzen und nichts tun“, sagt Mark Maier, der eine Ausbildung zum Erzieher absolviert.

Volltreffer: Mark Maier (l.) erwischt seinen Gegner mit der Linken und gewinnt seinen ersten Kampf. © AKBT Munster

Was ihn am Boxsport fasziniert? „Die körperliche Fitness, aber auch das Mentale. Boxen ist ein echt anstrengender Sport, aber ich habe ganz viel gelernt, gerade was Disziplin und Einstellung angeht. Das kommt mir auch als Trainer zugute.“ Im Ring sei er dabei ganz auf sich alleine gestellt – im Gegensatz zum Teamsport: „Hier kann dir letztlich keiner helfen.“

Bestens eingestellt und gecoacht fühlt sich Maier von Cheftrainer Dimitri Hait, einem ehemaligen Kickbox-Weltmeister, sowie Dimitri Marvin und Viktor Fröhlich, einem amtierenden Kickbox-Weltmeister. „Ihnen muss ich ein großes Dankeschön sagen. Die haben mich super vorbereitet. Ohne diesen Stall hätte ich diese Möglichkeiten nicht“, betont er.

Beim RSV coacht Mark Maier die U 17 in der Landesliga. © Freese

So gewann Maier denn auch in Celle seinen ersten Kampf gegen Alexander Dajevic nach Punkten in drei Runden über drei Minuten. Was bereits gleichbedeutend mit dem Bezirkstitel war, da sein Gegner für den Finalkampf in Gifhorn am vergangenen Wochenende absagte. Maier fand‘s „ein bisschen schade“, hatte er sich doch bereits auf seinen zweiten Auftritt gefreut.

Übrigens: In der Männerklasse gibt es schon seit Jahren keinen Kopfschutz mehr, lediglich ein Mund- und ein Tiefschutz sind vorgeschrieben. Für Maier kein Problem: „Wenn du da Angst hast, dann hast du dir den falschen Sport ausgesucht“, sagt er und hat Blut geleckt: „Ich werde weiter Gas geben und will alles an Turnieren mitnehmen, was kommt.“