Marquardts Suche nach der Ursache

Von: Hendrik Denkmann

Auch wenn Marcel Marquardt (vorne) hier beim Spiel des RSV keine positive Miene zieht, seit kurzer Zeit blickt der verletzte Zentrumsspieler optimistischer nach vorne. © Freese

Seit Dezember letzten Jahres fehlt Marcel Marquardt fehlt dem RSV schon. Nach vielen Arztbesuchen und Lösungsversuchen steht für ihn Ende November eine Hüft-OP an.

Rotenburg – Exakt 328 Tage liegt das letzte Pflichtspiel von Marcel Marquardt für den Rotenburger SV zurück – ein 0:4 gegen den Oberliga-Rivalen VfL Oldenburg. Seitdem fällt der 21-Jährige verletzungsbedingt aus. Nicht endende Adduktorenprobleme warfen den zentralen Mittelfeldspieler immer wieder zurück. Nachdem lange eine Schambeinentzündung als Ursache gegolten hatte, ergaben jüngste Untersuchungen eine neue Vermutung.

So teilte ein Hüftspezialist Marquardt im September mit, dass die Schmerzen in den Adduktoren auf ein sogenanntes Impingement zurückzuführen seien. „Mein Hüftkopf ist zu groß und bei bestimmten Bewegungen verletzt er den Knorpel und die Gelenklippe“, erklärt der RSV-Kicker, der sich nun für eine Operation entschied. Am 29. November ist der Termin. Dann werde der überschüssige Teil am Hüftkopf abgefräst. „Danach werde ich sechs Wochen an Krücken gehen und anschließend mit der Krankengymnastik anfangen“, blickt Marquardt voraus. Wie lange es dauere, bis er wieder auf dem Platz stehe, hänge davon ab, „wie sehr der Knorpel und die Gelenklippe beschädigt sind“. Sicher ist: Spiele für den RSV werde er erst in der nächsten Saison wieder bestreiten.

Es wäre dann bereits die dritte nach seinem Wechsel im Sommer 2021 vom Bezirksligisten TuS Heidkrug. „Er war damals ein top Neuzugang“, erinnert sich Trainer Tim Ebersbach und schwärmt von seinen Qualitäten: „Er ist ein Spieler, der aus Nichts viel machen kann. Er hat eine extrem starke Ausdauer, einen robusten Körper, ist unheimlich kreativ und hat sich super schnell entwickelt.“ Ein derartiges Lob gefalle ihm, gesteht Marquardt, es sei aber auch „sehr schmerzhaft. Gerade wenn du diesen Sprung aus der Bezirksliga in die Oberliga machst und da quasi von Anfang an Stammspieler bist, dann durch eine Knieverletzung kurz rausgeworfen wirst, dich aber wieder zurückkämpfst. Für die Abstiegsrunde hatte ich mir viel vorgenommen und dann kommt so eine Verletzung. Das tut schon weh“, meint der Youngster, der sich im Dezember letzten Jahres während der fußballfreien Zeit beim Beintraining im Fitnessstudio verletzte.

Zwei Ärzte diagnostizierten ihm eine Adduktorenzerrung, woraufhin er den Sport aussetzte. Als die Schmerzen pünktlich zum Start der Wintervorbereitung nachließen, stieg der BWL-Student ins Mannschaftstraining ein – jedoch nur für zwei Wochen. „Dann sind die Schmerzen wiedergekommen“, weiß er noch genau. Der Ärzte-Marathon ging also weiter. Es folgte ein Besuch bei der neuen Mannschaftsärztin Elisabeth Behrens, die ihn zum ersten MRT schickte. Dort wurde neben einer Schambeinentzündung bereits erstmals das Impingement diagnostiziert. Probleme hatte Marquardt zu diesem Zeitpunkt mit der Hüfte nicht, weshalb die Entzündung als Ursache für seine Adduktorenbeschwerden ausgemacht wurde. Um diese zu behandeln, folgte in den Monaten danach eine Ultraschallbehandlung und Friktionsmassage, später eine Stoßwellentherapie. Die Schmerzen blieben, die Ungewissheit auch – bis zum Termin beim Hüftspezialisten. Seitdem schöpft Marquardt neue Hoffnung. „Ans Aufgeben habe ich ohnehin nie gedacht.“