Mannschaftsmeldungen im Fußball-Kreis bleiben stabil

Von: Hendrik Denkmann

Bereits Ende Juli werden die Bälle auf den verschiedenen Fußballplätzen wieder abgeschlagen. © Denkmann

Alle bestehenden Staffeln sind wieder besetzt. Auch eine Ausweitung der Kooperation mit den Nachbarkreisen wurde damit vorerst abgewendet.

Rotenburg – In Großbuchstaben geschrieben und mit gelb markiert rief Frank Michaelis die Fußballvereine in seiner Rundmail Ende Mai kurz vor der Schließung des Fensters auf: „Meldet eure Teams!“ Zwei Wochen später atmet der Vorsitzende des Kreisspielausschusses auf: „Wir haben alle Staffeln besetzt und nur geringfügig weniger Teams“, verkündet er nach der Sitzung am Dienstag. In Zahlen ausgedrückt: 136 Herren-, 19 Altherren- und 16 S 40-Mannschaften gibt es in der neuen Saison 2023/2024.

Für den Herrenbereich bedeutet dies, dass die Gesamtanzahl im Vergleich zur abgelaufenen Spielzeit sich um eine einstellige Zahl verringert. Auswirkungen darauf hat das Thema Spielgemeinschaften dieses Mal kaum. Lediglich eine Mannschaft fällt durch den Zusammenschluss des TV Stemmen, SV Lauenbrück und TuS Fintel zur SG Fintau weg. Gemeldet sind die drei Teams der Spielgemeinschaft für die 1., 2. und 4. Kreisklasse. Da bislang sowohl Fintel als auch Stemmen in der 1. Kreisklasse spielten, wird in dieser Liga ein Startplatz frei. „Der MTV Wohnste kommt dafür aus dem Norden in den Süden und der TuS Hipstedt wird wahrscheinlich trotz der verlorenen Relegation in der 1. Kreisklasse Nord bleiben, damit in beiden Staffeln weiterhin 14 Mannschaften sind“, erklärt Michaelis und verrät, dass der TuS Mulmshorn nach der Auflösung der Spielgemeinschaft in der 3. Kreisklasse Süd antreten darf, während der SV Horstedt ein Team jeweils in der 1. und 4. Kreisklasse stellt.

Entwicklung: Michaelis gibt sich zwiegespalten

Die Kreisliga bleibt unverändert bei 14 Startplätzen und beginnt wie die anderen „großen“ Ligen (1. und 2. Kreisklasse) am Wochenende 4. bis 6. August. Zeitversetzt greifen denn die drei Zehnerstaffeln der 3. und 4. Kreisklasse ein. Bereits am letzten Juli-Wochenende (28. bis 30. Juli) starten die beiden Herren-Kreispokale. Ob es zuvor eine Vorrunde gibt, „hängt von den Meldungen ab. Das müssen wir erst noch auswerten“, meint der Spielausschuss-Chef.

Einen genauen Zeitpunkt, wann es mit der Altherren-Saison los geht, gibt es ebenfalls noch nicht. Mitte August ist wohl denkbar. Sicher ist dafür, dass die 19 Mannschaften (eine weniger als 2022/2023) wieder in eine Nord- und Südstaffel eingeteilt werden. Gleiches gilt für die S 40-Fußballer, bei denen die Zahl der Teams um zwei auf 16 sinkt. „Gerade in der S 40 hätten wir uns gefreut, wenn es mehr Meldungen gewesen wären, bei den Altherren hätten wir wiederum nach den ganzen Abmeldungen zum Ende der letzten Saison Schlimmeres gedacht“, gibt sich Michaelis zwiegespalten ob der Entwicklung.

Aufteilung in der Ü50 steht noch aus

In der Ü 50 gibt es ebenfalls wenig Neues. Wie schon in den Vorjahren bleibt die Zusammenarbeit in dieser Altersklasse mit den beiden Nachbarkreisen Verden und Osterholz bestehen. „Wie die Mannschaften aufgeteilt werden, müssen wir noch besprechen“, sagt Michaelis. Eine in den Raum gestellte Erweiterung dieser Kooperation auf andere Ligen ist für die kommende Saison vom Tisch. Er erklärt jedoch: „Es werden in Zukunft ja sicher nicht mehr Mannschaften werden. Wir haben die Infrastruktur gelegt und bleiben bei dem Thema im Kontakt.“ Heißt: Sinken die Meldungen in den Folgejahren weiterhin, dürfte es zu einer Ausweitung kommen.