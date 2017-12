Mankertz läuft rechtzeitig heiß

Scheeßel - Am Ende war alles gut. „Wir haben gewonnen, das ist wichtig. Wie – das ist egal“, meinte Coach Mahir Solo. Im niedersächsischen Mittelfeldduell drehten seine Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes bei Eintracht Braunschweig ein schon verloren geglaubtes Spiel und gewannen die Nachholpartie mit 59:53 (29:25). Drei Dreier von Pia Mankertz in den letzten fünf Minuten waren entscheidend.

35 Minuten lang war die Kapitänin nicht so effektiv wie gewohnt, „aber im letzten Viertel hat sie rechtzeitig ihre Form gefunden“, meinte Solo. Der Bosnier konnte auf Andrea Baden nach ihrem auskurierten Cut aus dem Pokalspiel gegen den TuS Lichterfelde und die direkt vom Nominierungslehrgang der U 16-Nationalmannschaft angereiste Lotta Stach zurückgreifen, musste aber ohne Birte Riebesell, Mirja Beckmann, Mascha Treblin und Hannah Pakulat auflaufen.

Das erste Viertel begann gut und endete erfolgreich für die Hurricanes. Mit zwei Dreiern zur 6:4-Führung startete Baden den Durchgang, mit einem Dreier brachte Stach das 21:20. „Beide haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt“, stellte ihr Coach fest. So korbreich die ersten zehn Minuten waren, so arm an Treffern waren die folgenden. Nach dem Dreier durch Stach zum 24:20 passierte vier Minuten nichts. Erneut traf Baden zum 27:23 aus der Entfernung. Mit 29:25 gingen die Hurricanes in die Pause.

Keine 100 Sekunden dauerte es nach Wiederbeginn, als Solo das Spiel unterbrach – Auszeit. Sein Team lag plötzlich mit 31:32 zurück. Und es wurde noch schlimmer. Braunschweigs Aufbauspielerin Ariel Hearn wurde immer stärker, Ilona Bronx erhöhte per Dreier auf 42:31 (23.) – und die Hurricanes waren völlig von der Rolle. In dieser Phase verspielten sie durch den 0:17-Negativlauf fast den Sieg. Erst Cassidy Clark beendete das Chaos (26.) und startete damit einen 8:0-Run.

Doch da Hearn im letzten Viertel weiter fleißig traf und sich die Hurricanes viele Ballverluste erlaubten (insgesamt 21), zogen die Löwenstädterinnen wieder auf 47:39 weg (33.). Aber auch Braunschweig produzierte zahlreiche Turnover (23). So lagen die Gäste nach Dreiern von Stach und Mankertz sowie Freiwürfen von Shaniqua Nilles 1:55 Minuten vor Schluss tatsächlich wieder mit 54:53 vorne. 77 Sekunden vor dem Ende erhöhte Clark auf 56:53, bei noch 23 zu spielenden Sekunden machte Mankertz aus der Distanz alles klar. „Kein Spiel für Leute mit schwachen Nerven“, bemerkte Solo, dessen Team bereits Sonnabend (17 Uhr) im ersten Rückrundenspiel beim Osnabrücker TB ran muss. - maf