Mankertz behält in Grünberg beim 74:72 die Nerven

Von: Matthias Freese

Teilen

Pia Mankertz übernahm Verantwortung – nicht nur bei den letzten Freiwürfen. © Freese

Die Hurricanes haben das Spiel in Grünberg in den Schlusssekunden doch noch gedreht. Dank des Erfolges sicherte das Team Platz vier ab.

Scheeßel – So viel ist schon mal klar: Die Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes ziehen mindestens als Tabellenvierter in die Play-offs ein. Dieses Ziel erreichte das Team durch einen 74:72 (42:44)-Sieg bei den Bender Baskets Grünberg, den Kapitänin Pia Mankertz eine Sekunde vor Spielende mit zwei verwandelten Freiwürfen sicherstellte. „Trotzdem habe ich nur teilweise gute Laune und tatsächlich gemischte Gefühle“, bekannte Coach Christian Greve, der am Auftritt seines Teams durchaus Kritik übte. „Am Ende haben wir uns selbst in diese Situation gebracht, weil es eines unserer schlechteren Spiele war. Wir waren nicht präsent in der Defense. Das ist das, was mich ein bisschen nervt“, resümierte der Coach und fand sein Team auch in der Offense nicht beweglich genug. „Dass wir am Ende dann gepunktet haben, lag eher an der individuellen Klasse der Spielerinnen.“

Die ist auf jeden Fall vorhanden, auch wenn mit Andrea Baden und Hannah Pakulat zwei Stammkräfte ausgefallen waren. Dafür meldete sich die US-Amerikanerin Ay´Anna Bey nach ihrer Bänderverletzung wieder zurück. „Sie hat am Donnerstag und Freitag im Training voll durchgezogen und war bereit. Man hat gemerkt, dass sie auch im Kopf keine Blockade hatte“, erklärte Greve den Einsatz. Mit elf Rebounds war Bey in dieser Kategorie beste Hurricanes-Akteurin.

Ryan verkürzt 13 Sekunden vor Schluss

Bis zur achten Minuten lief es recht gut bei den Hurricanes, die durch Shannon Ryan mit 26:13 vorne lagen. Dann folgte – wie so oft – jedoch ein Einbruch. Mit einem 8:0-Run kam Grünberg heran und zog Ende des zweiten Viertels vorbei. Bis zur Schlussphase gelang Ryan lediglich einmal der Ausgleich beim 62:62 (35.), 41 Sekunden vor dem Ende erzielte Cora Horvath von der Freiwurflinie das 72:68 für die Gastgeberinnen. „Zwei Minuten vor Schluss konnte man angesichts der Art, wie wir gespielt haben, noch denken, das wird nichts mehr“, räumte Greve ein. Doch als Ryan 13 Sekunden vor Schluss auf 70:72 verkürzte, Olivia Nash unmittelbar danach zwei Freiwürfe vergab und Janina Schinkel prompt ausglich, waren die Hurricanes zurück und entschieden erstmals in dieser Saison solch ein knappes Ding für sich. Isabell Meinhart foulte bei einer Reboundsituation die starke Mankertz. „Da gibt es ganz viele Schiedsrichter, die das laufen lassen, also war es eventuell auch ein bisschen Glück“, gestand Greve.