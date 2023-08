Malte Behrendt zeigt starke Paraden bei Visselhövedes 0:3

Teilen

Timm Greve (am Ball) hielt mit dem VfL Visselhövede lange gut dagegen. © Blömer

Zweite Niederlage im zweiten Spiel ‒ und wieder neue Verletzte: Für den VfL Visselhövede läuft der Saisonstart alles andere als optimal.

Visselhövede – Die nächsten Nackenschläge setzte es am Freitagabend für den VfL Visselhövede in der Fußball-Bezirksliga: War die 0:3 (0:0)-Heimniederlage gegen den Heeslinger SC vielleicht noch einkalkuliert, so musste Coach Elias Jockusch viermal verletzungsbedingt wechseln, was die Personalsorgen weiter vergrößert. „Da hat uns am Ende die Ordnung gefehlt und die Abstände wurden größer. Trotzdem haben wir uns über die 90 Minuten gut verkauft“, stellte er fest.

Bereits nach 19 Minuten musste Visselhövede den ersten Rückschlag verkraften. Lennard Haffke verletzt sich, für ihn kam Rafal Zyzak. Heeslingen II hatte viel Ballbesitz und versuchte, Visselhövede früh unter Druck zu setzen – zunächst mit wenig Erfolg. Erst in der 35. Minute hatte Fabio Gerke aus 16 Metern die erste Chance, scheiterte aber an Malte Behrendt. Der 17-jährige Keeper gab sein Startelf-Debüt. „Er hat ein gutes Spiel gemacht und trotz seines Alters sehr souverän agiert. Seine 1,94 Meter helfen ihm da natürlich auch“, meinte Jockusch.

Sein Team setzte auf Umschaltmomente, wobei Atdhe Haliti den Ball freistehend vor Hannes Butt aus spitzem Winkel vorbeischoss (25.). „Nimm doch den Linken“, rief ihm Co-Trainer Kai Jager zu. Auch Mirko Peter überwand Butt nach einem Konter nicht (41.).

Nach der Pause begann Heeslingen furios durch den auffälligen Fabio Gerke, der nach einem Solo an Behrendt scheiterte. Letztlich gelang Wyn-Nolan Weger die Gästeführung (61.). Am langen Pfosten erhöhte Enis Busch auf 2:0 (67.), ehe Enes Badur das 3:0 drauflegte (71.). Einen sehenswerten Gerke-Freistoß fischte Behrendt noch aus dem rechten Eck. „In der ersten Halbzeit haben wir das gut gemacht, da müssen wir nur die Chancen nutzen“, meinte Jockusch. Und betonte: „Wir haben hier gegen ein Spitzenteam gespielt.“

Von Lennart Blömer