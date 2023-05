Malende garantiert seiner SG Unterstedt das Finale

Von: Matthias Freese

Erst in der Nachspielzeit gelang der SG Unterstedt das beruhigende 2:0 gegen Bremervörde. Nun trifft die Elf im Kreispokalfinale auf Groß Meckelsen.

Unterstedt – Auf dem Parkplatz hatte das Puppentheater Quartier bezogen, auf dem Sportplatz selbst ließen die Kreisliga-Fußballer der SG Unterstedt nach dem Abpfiff die „Puppen tanzen“ und feierten ihren Einzug ins Endspiel des Kreispokals. Mit 2:0 (1:0) hatten sie sich daheim gegen ihren hartnäckigsten Ligarivalen, den Bremervörder SC, im Halbfinale am Mittwochabend durchgesetzt. Yannik Malende ebnete mit seinem Freistoßtreffer in der 41. Minute den Weg, Jonathan Orth erhöhte in der Nachspielzeit vor rund 160 Zuschauern. Am 11. Juni kann der bereits feststehende Meister und künftige Bezirksligist nun in Selsingen das Triple gegen den Klassenkonkurrenten TSV Groß Meckelsen (1:0 bei der SG Oste) fix machen.

Die Bremervörder hatten damit zum dritten Mal in dieser Saison das Nachsehen gegen Unterstedt, hätten aber in der 90. Minute fast mit einem kuriosen Treffer noch ausgeglichen, als Fin Karallus von der Mittellinie aus abzog und Keeper Phillip Krüger gerade noch den Ball über die Latte lenkte. „Ich tue mich schwer damit zu sagen, dass die bessere Mannschaft gewonnen hat“, haderte Gästetrainer Tobias Wilkens denn auch. „Wir waren über 90 Minuten griffig. Aber das Momentum ist diese Saison auf deren Seite.“ Er wusste aber auch: „Unsere Schwäche war, dass wir Toni Fahrner nicht in Szene setzen konnten.“ In der Tat war der beste Torjäger der Liga bei der Unterstedter Abwehr, oft gegen Theo Kettenburg, ziemlich abgemeldet. „Wir können uns schon die ganze Saison auf unsere Defensive verlassen“, meinte Patrick Werna.

Der Unterstedter Trainer räumte ein: „Erst nach einer halben Stunde sind wir besser ins Spiel gekommen und mutiger geworden.“ Und sein Kompagnon Fabian Knappik merkte an: „Davor war Bremervörde in der Zweikampfführung präsenter, da hatten sie zu viel Platz.“ Mittelfeldspieler Yannik Malende war allerdings auch ein wenig überrascht: „Wir hatten sie taktisch anders, nämlich mit einer Fünferkette, erwartet. Dadurch sind wir nicht so in die typischen Pressingsituationen gekommen“, erklärte er. Der höherklassig erfahrenen Routinier übernahm schließlich eine umso wichtigere Rolle, denn sein unhaltbarer Freistoß aus 20 Metern in der Schlussphase der ersten Hälfte wirkte wie eine kleine Befreiung. „Den habe ich gut getroffen“, meinte der Schütze selbst. Zuvor hatte er sich noch mit Daniel Moderau beraten. „Sonst schießt er ja, aber ich habe gesehen, dass der Torwart sehr in der Mitte stand und ich schieße gerne in die Torwartecke.“ Gesagt, getan.

Schon zuvor hatten die Gastgeber durch Moderau (33.) und Jan Friesen (35.) die besseren Chancen besessen, waren aber im Abschluss zu harmlos gewesen. Nach der Pause besaß Simon Maruhn eine dicke Möglichkeit, nachdem er Jöran Engelke verladen hatte (49.). Letztlich fiel die endgültige Entscheidung erst in der dritten Minute der Nachspielzeit, als Bremervörde noch ein Foul in Höhe der Mittellinie forderte, Jonathan Orth sich jedoch durch die Deckung der Gäste durchwuselte und mit links vollstreckte. „Ein typisches Jonny-Tor“, bemerkte Werna.

„Richtig geiles Ding. Wir sind verdient ins Finale eingezogen, Männer“, teilte der Coach seinen Jungs noch im Schlusskreis mit, ehe Keeper Krüger die Ansage beim gemeinsam mit den trommelnden Handballern des TuS Rotenburg zelebrierten „Humba Täterä“ übernahm.