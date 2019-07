Malende findet den Winkel

Der RSV – hier Mattis Wulff (l.) und Tobias Kirschke (2.v.l.) – hatte große Mühe mit der Schnelligkeit der Gegner. In dieser Szene ist Muhamed Sanyang (am Ball) von der U 19 der Stuttgarter Kickers etwas schneller. Am Ende setze sich der ehemalige A-Junioren-Bundesligist vor rund 120 Zuschauern mit 4:2 durch. Foto: trÉboute

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. Während die Spieler des Rotenburger SV sowie Schiedsrichter Julian Nuxoll mitsamt seinen Assistenten Steven-John Tietje und Paul Kunick schon bereit waren und am Spielfeldrand warteten, ließen die U 19-Fußballer der Stuttgarter Kickers noch etwas auf sich warten. Als es dann beim Testspiel im Ahe-Stadion jedoch losging, waren die Gäste vor 120 Zuschauern inklusive dem ehemaligen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel sofort hellwach und gewannen mit 4:2 (2:0). Mitorganisator Paul Metternich meinte: „Das ist eine super Mannschaft. Es ist nur schade, dass so wenige jugendliche Zuschauer hier waren.“

Der abgestiegene A-Junioren-Bundesligist zeigte den Landesliga-Herren des RSV bestes Anschauungsmaterial in den Bereichen Spielaufteilung und Aufbauspiel. „Und vom Tempo waren sie fast unterfordert. Das haben wir mit Körperlichkeit versucht, wettzumachen“, meinte Coach Tim Ebersbach. Auch sein Abwehrchef und Co-Trainer Christoph Drewes hatte das erkannt. „Das war einfach“, meinte er zunächst witzelnd, fügte dann aber an: „Das war natürlich sehr unangenehm gegen die schnellen Leute – vor allem, wenn man, wie ich, eh Tempoprobleme hat.“ Der RSV versuchte es mit einer Fünferkette, die über weite Teile der Partie sicher stand, aber über Außen Lücken offenbarte.

Die Stuttgarter Kickers zeigten sich einen Tag nach der 0:5-Niederlage im Freundschaftsspiel bei der U 19 des Hamburger SV in Spiellaune. „Gegen den HSV konnten wir zu der Frühphase der Vorbereitung noch nicht bestehen. Unsere Saison beginnt ja erst am 1. September. Dieses Mal hat vieles schon besser gepasst. Meine Jungs kennen es ja nicht gegen Herrenteamszu spielen, aber sie haben es gut gemacht“, analysierte Trainer Marijan Kovacevic nach zwei Wochen Training. Der ehemalige Profi des Hamburger SV und VfL Wolfsburg muss mal wieder eine runderneuerte Mannschaft aufbauen. Aus dem Kader der vergangenen Saison sind nur noch drei Akteure dabei. Zudem verzichtete er bei der Wochenendreise nach Norddeutschland auf sechs Spieler, die noch zur Schule mussten. Dennoch zeigte sich der künftige Oberligist gut eingespielt und kam in der chancenarmen Partie durch Tino Jukic (19.) und Jonah Adrovic (33.) vor der Pause zur 2:0-Führung. Vor allem Linksverteidiger Eduard Heckmann und sein Vordermann Muhammed Sanyang fielen auf. Nach dem Seitenwechsel netzten die Joker Leon Üblacker (53.) und Mohamed Baroudi (71.) ein. Der RSV traf durch die Kopfbälle von Yannick Malende in den Winkel (61.) und Timm Grewe (84.).

Die Belohnung für die gute Leistung erhielten die Kovacevic-Schützlinge nach dem Abpfiff. Für die Mannschaft, die in der Rotenburger Jugendherberge untergebracht war, ging es zur Abkühlung ins Ronolulu. „Uns hat es an nichts gefehlt. Es war eher von allem ein wenig zu viel“, meinte Kovacevic zurückhaltend. Den Baden-Württembergern gefiel es an der Wümme sehr gut. „Die gesamte Organisation war top. Wir mussten uns fast um nichts kümmern“, lobte der Coach. Heute Morgen geht es für die U 19-Kicker wieder in die Heimat. Es scheint eine Verbundenheit entstanden zu sein. Metternich schwärmte von „einem super Trainer und sympathischen Leuten“. Er würde sich über eine Rückkehr des Gegners freuen. Und Kovacevic merkte an: „Es hat sich absolut gelohnt. Ich wünschte, wir könnten öfter mal solche Reisen machen, um neue Leute und neue Mannschaften kennenzulernen.“