Majewskis fast perfektes Debüt

Sottrum - Von Matthias Freese Und Nicolas Tréboute. In Abwesenheit des Titelverteidigers Sebastian Kohlwes (LC Hansa Stuhr) hat Michael Majewski die Gunst der Stunde genutzt und sich bei seinem ersten Start in Sottrum zum Sieger des Abendlaufs über die Distanz von zehn Kilometern gekürt. Der 26-Jährige des BV Garrel aus dem Kreis Cloppenburg lag mit seiner Zeit von 31:36 Minuten deutlich vor Yonas Abadi (SG Lemwerder/32:37) und Filimon Gezae (33:36/LG Bremen-Nord). Bei den Frauen dominierte die erst 18-Jährige Svea Timm (Lüneburger SV/37:35) vor Lena Sommer (Hannover 96/39:06) und Lena Schröder (ATS Buntentor/39:21).

Majewski scheint ein Mann der Paukenschläge zu sein. Im September hatte er erst bei der Straßenlauf-DM in Bremen seine persönliche Bestzeit auf 31:20 Minuten pulverisiert. Allzu weit davon entfernt war er in Sottrum nicht. „Mich hatte keiner auf der Rechnung“, stellte er selbst verwundert fest. Am Ende stand die achtbeste Siegerzeit, seit der Abendlauf vor 19 Jahren vermessen worden ist. „Eine Top-Strecke. Hammer! Ich komme wieder, denn es hat richtig Spaß gemacht“, versprach Majewski und schwärmte von der Atmosphäre auf der schnellen Strecke.

Vom Start weg preschte der Mann in seinem auffälligen orangen Shirt nach vorne an die Spitze, manche versuchten hektisch zu folgen. „Ich habe von Anfang an Druck gemacht und war auch bis zu Kilometer fünf auf Kurs. Dann wurde es schwer, weil ich ja komplett allein gelaufen bin“, schilderte Majewski. Schon zur Hälfte hatten die Verfolger 20 Sekunden und mehr Rückstand.

Für die Lokalmatadore aus dem Kreis sollte es für ganz vorne erwartungsgemäß nicht reichen, dennoch kamen zwei Triathleten unter 37 Minuten ins Ziel. Ironman-Finisher Niels Halatsch (TuS Rotenburg) benötigte 36:10 Minuten und verpasste nur um elf Sekunden die Top Ten, Lukas Schmidt (TV Scheeßel) blieb in 36:50 knapp hinter seiner Bestzeit und meinte: „Ich habe versucht, an Niels dranzubleiben, aber bei Kilometer drei musste ich abreißen lassen.“ Auch Halatsch wäre gerne schneller gelaufen. „Aber ich bin momentan auf der Langdistanz unterwegs, da tut dieses Laufen weh.“ Anfang Juni startet er beim Ironman 70.3 in der Schweiz, Saisonhöhepunkt soll der Ironman in Hamburg sein.

Schnellste Altkreisläuferin war wie im Vorjahr Carina Brettmann. Ihre 41:32 Minuten reichten angesichts der starken Konkurrenz zu Rang sechs. Hinter Ivert Wichmann (TV Scheeßel/42:04) freute sich Franziska Schröder (TV Sottrum/42:28) als Achte im Ziel über eine Zeit von unter 43 Minuten.

Ergebnisse

Alle Ergebnisse zum 25. Sottrumer Abendlauf gibt es unter www.run-timing.de