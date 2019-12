Der „Mäusehammer“ ist nun Torjäger

Unterstedts Mittlefeldspieler Lukas Tohoff glänzt als Futsalspieler in London

+ Lukas Tohoff (l.) läuft normalerweise für die SG Unterstedt auf. Aktuell erzielt er jedoch in London seine Tore. Foto: Freese

Unterstedt - Von Vincent Wuttke. Bei seinem Heimatverein, der SG Unterstedt, war Lukas Tohoff nie als Torjäger bekannt. Stattdessen tauften ihn seine Teamkollegen des Fußball-Kreisligisten aufgrund seiner nicht allzu stark ausgeprägten Abschlussstärke als „Mäusehammer“. Seit Ende August lebt der Student, der normalerweise an der Universität in Lüneburg beheimatet ist, in London – für ein Auslandsjahr an der LSE Universität.