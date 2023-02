Männern gelingt Novum in Sottrums Prellball-Historie

Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft

+ © Krause Sie haben Geschichte geschrieben: Trainer Ralf Müller freut sich mit Torben Peters, David Voß und Felix Ecken (oben, v.l.) sowie Genrich Schmidt, Anatoli Schmidt (unten, v.l.) über die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft. © Krause

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Hendrik Denkmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sottrums Männer haben sich erstmals für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Auch die eigene Zweite erreichte ihr Ziel.

Sottrum – Mit der Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft ist den Prellballern des TV Sottrum ein Novum gelungen. „Es ist das erste Mal, dass eine Herrenmannschaft des Vereins zur DM fährt“, erklärt Abteilungsleiter Volker Heinze, der am letzten Spieltag der Bundesliga Nord einen „souveränen“ Auftritt des Teams von Trainer Ralf Müller sah. Auch den Klassenerhalt der Zweiten bewertete er als einen Erfolg.

Während die Ansprüche bei den Damen, die bereits mehrfacher Deutsche Meister sind, entsprechend höher gesteckt sind, meint Heinze mit Blick auf das Debüt der Herren Anfang April in Ludwigshafen: „Wir wollen dort die Endrunde erreichen. Wie weit es dann noch geht, können wir nicht sagen, weil wir die Leistungsstärke der beiden anderen Staffeln schwer einschätzen können. In den letzten Jahren kamen die Sieger aber eher aus dem Süden oder Westen.“

„Das Talent war schon immer da“

Dass Torben Peters, David Voß, Felix Ecken, Genrich Schmidt und Anatoli Schmidt dieser Durchmarsch mit 35:5 Punkten und Platz eins gelang, käme für ihn nicht überraschend, bemerkt Heinze: „Sie sind schon länger so zusammen, aber trainieren jetzt erstmals in dieser Konstellation auch viel miteinander, was in den letzten Jahren aufgrund des Studiums und anderer Dinge nicht möglich war. Das hat sie deutlich weitergebracht. Das Talent war schon immer da, jetzt haben sie aber auch die Konstanz.“

Hinzukommt auch, dass das Quintett als Tabellenführer und somit mit reichlich Selbstbewusstsein nach Sittensen reiste. Dies spiegelte sich prompt in den Ergebnisse wider. Zum Auftakt gewann Sottrums Erste mit 35:28 gegen den Charlottenburger TSV. Es folgte ein 36:26 gegen den TuS Aschen-Strang, 36:31 gegen die SG Bremen-Ost und 31:27 gegen den SV Werder Bremen. Einzig der viertplatzierte MTV Jahn Schladen brach die Serie mit einem 30:30 zum Abschluss.

+ Mit gutem Aufschlag überzeugt Sottrums David Voß. © Krause

Ein glückliches Ende nahm auch das Herren-Debüt von Malte Müller, Johannes Mahncken, Mikelis Mahncken und Kai Göttsche, die erstmals als zweite Herren firmierten und im vergangenen Jahr noch in dieser Konstellation in der A-Jugend angetreten waren. „Sie haben das wichtige Spiel gegen den Charlottenburger TSV gewonnen“, berichtete Heinze von dem direkten Duell, das mit 38:34 endete und in dem es um den Abstieg ging. Zuvor hatte Sottrums Zweite alle Spiele an diesem Tag verloren. Gegen den TuS Aschen-Strang setzte es ein 25:34. Und auch gegen den MTV Markoldendorf (27:42), den TV Grohn (30:41) und den TSV Marienfeld hatte die Müller-Crew das Nachsehen. „Der Auftritt war aller Ehren wert. Sie haben definitiv das Potenzial, müssen aber noch sehr viel lernen“, zog Volker Heinze sein Fazit zum Debüt der Youngster.