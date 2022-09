Lukas Misere verpasst Rotenburgs Auftakt in Elsfleth

Von: Matthias Freese

Lukas Misere fehlt zum Start in Elsfleth. © Freese

Mit einem Auswärtsspiel startet der TuS Rotenburg in die neue Saison der Handball-Oberliga. Es geht zum Elsflether TB.

Rotenburg – Die Bilanz ist positiv: Zwar gab es in der Handball-Oberliga erst fünf Aufeinandertreffen mit dem Elsflether TB, in diesen Partien aber nur eine Niederlage für den TuS Rotenburg, der am Sonntag um 17 Uhr im Kreis Wesermarsch seine Auftaktpartie bestreitet. „Wir fahren da definitiv hin, um Punkte zu holen“, betont Daniel van Frayenhove, der Coach der Wümmestädter, die vergangene Saison mit einem Remis in Elsfleth den Klassenerhalt frühzeitig eingetütet hatten.

Beim Wiedersehen wird neben dem rekonvaleszenten Rechtsaußen Daniel Barkholdt (Kreuzbandriss) auch Linksaußen Lukas Misere nicht mitwirken – er befindet sich im Urlaub. „Das tut weh, aber das kriegen wir hin. Das muss die Mannschaft zusammen auffangen“, sagt van Frayenhove und hat mit Paul Schröder und Luca Schlifelner „gute Alternativen“.

Schröder und Schlifelner sollen auf Rechtsaußen agieren

Ebenso wie in Rotenburg ist auch in Elsfleth mit Patrick Tulikowski der Trainer neu. Als wichtigsten Akteur hat van Frayenhove bei den Gastgebern den bisherigen Spielertrainer Florian Doormann ausgemacht: „Über ihn läuft das ganze Spiel.“ Rotenburgs Coach ergänzt: „Wir stellen uns auf Elsfleths Abwehr ein. Letzte Saison haben die eine 5:1 gespielt, wir sind aber auch auf eine 6:0 vorbereitet.“ Nach zehn Wochen Vorbereitungszeit seien seine Jungs heiß und „brennen darauf, dass es losgeht“.