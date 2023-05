Lukas Misere über seinen Ausflug zum Fußball: „Es war ein Genuss“

Von: Matthias Freese

Nach dem Sieg im Pokal-Halbfinale liegt sich Lukas Misere (r.) mit Florian Liszkowski in den Armen. Der Handballer war in der 70. Minute ins Spiel gekommen. © Freese

Lukas Misere unternimmt aktuell parallel zu seiner Handball-Tätigkeit einen Ausflug auf den Fußballplatz und kann nun sogar Pokalsieger werden.

Unterstedt – Eigentlich ist Lukas Misere ja Handballer und spielt mit dem TuS Rotenburg in der Oberliga. Doch in den jüngsten drei Spielen ist er auch für die Kreisliga-Fußballer der SG Unterstedt aufgelaufen und mit diesen am Mittwoch ins Finale des Kreispokals eingezogen. Wie es zum sportlichen Seitenwechsel kam, was sein Handball-Coach vom Ausflug hält und ob womöglich weitere Auftritte auf dem Rasen folgen, verrät der 27-Jährige im Interview.

Klären Sie uns bitte mal auf, wie es zum sportlichen Wechselspiel gekommen ist.

Ich muss gestehen, das ist für mich auch überraschend gewesen. Gelegentlich spiele ich in der Dritten der SG Unterstedt mit, wenn die Personalnot haben. Das ist aber eher erweiterte Freizeitgestaltung. Als Trainer Fabian Knappik letztens anrief und gefragt hat, ob ich bei der Ersten spielen könnte, wusste ich gar nicht, was ich antworten sollte. Da ist mein Herz ein bisschen in die Hose gerutscht, weil mir das Niveau bewusst war. Ich habe ihm gesagt, dass ich mal gucke, wie das am Samstag beim Handball läuft, dann kam Sonntagmorgen vor dem Spiel gegen Karlshöfen der Anruf. Da hatte ich noch gar nicht damit gerechnet, dass ich gleich 90 Minuten spielen würde. Als eine Stunde vor dem Anpfiff die Aufstellung bekannt gegeben wurde und ich mit Daniel Moderau vorne spielen sollte, war schon Respekt da. Und Druck, denn die Mannschaft hatte noch kein Spiel verloren. Ich war nachher erleichtert, dass es nicht ausgerechnet mit mir die erste Niederlage gab.

Und dann haben Sie im nächsten Spiel gegen den TSV Bevern wieder einen Einsatz gehabt und wurden Mittwoch im Pokal-Halbfinale gegen den Bremervörder SC gebracht ...

Als Patrick Werna (ebenfalls Coach der SG Unterstedt, Anm. d. Red.) gefragt hat, was ich Mittwoch mache, habe ich gesagt, dass ich die Mannschaft mit den Handballern unterstützen werde. Da hat er geantwortet, dass ich die Fußballschuhe schnüren müsse. Ich muss gestehen: Es war ein Genuss. Ein kleiner Traum, mit dem einen oder anderen auf dem Platz zu stehen.

Und jetzt wollen Sie auch den Pokal holen?

Auf jeden Fall. Ich wäre nicht Sportler genug, wenn ich sagen würde, das wäre nicht mein Ziel. Wenn man schon reingerutscht ist ...

Heißt, es war nicht Ihr letzter Einsatz diese Saison?

Wenn nichts dazwischenkommt, war die Ansage, dass ich Sonntag wieder auflaufen darf. Und wenn ein Platz im Kader ist, hoffe ich, dass ich im Pokalfinale dabei sein darf. Da habe ich noch keinen Urlaub gebucht. Es ist doch schön, einigermaßen mithalten zu können, da hätte ich nicht mit gerechnet. Wenn du mit Yannik Malende, Daniel Moderau oder Florian Liszkowski auf dem Feld stehst, ist da schon ein gewisses Niveau vorhanden.

Sie haben jetzt mit 27 Jahren erstmals Kreisliga gespielt. Inwiefern mussten Sie sich daran gewöhnen?

Wenn man den einen oder anderen taktischen Ablauf noch nie vertieft hat, steht man erst etwas hilflos auf dem Platz und merkt, wie groß so ein Fußballplatz erst ist. Großes Lob aber, dass man da so dirigiert wird und Hinweise zum Stellungsspiel von außen zugeworfen bekommt. In der Dritten ist das Ziel ja immer nur, lange Bälle zu spielen, die kann ich dann erlaufen. Das funktioniert in der Kreisliga nicht mehr.

Wie hat eigentlich Ihr Handball-Trainer Daniel van Frayenhove reagiert? Der war früher ja selbst mal Fußballer ...

Ich habe ihn letztens damit konfrontiert ...

Und ihm gesagt, dass Sie jetzt Pokalsieger werden wollen?

So habe ich es nicht verpackt. Aber dass Fabian als guter Freund Unterstützung braucht. Natürlich kam der Hinweis, ich solle mich nicht verletzen. Aber verboten hat er es nicht. Ich habe mich schon gefreut, die Erlaubnis bekommen zu haben. Unter ,Mulle‘ (Vorgänger Nils Muche, Anm. d. Red.) hätte ich deutlich mehr Respekt vor dem Anruf gehabt (lacht).

Wie ist es mit der Belastung? Gibt es da Unterschiede?

Nach dem Handball brauche ich einen Tag Regeneration, beim Fußball sind es zwei bis drei Tage. Das ist eine komplett andere Belastung, da plage ich mich zwei Tage mit Muskelkater herum.

Beim Handball sind Sie der Linksaußen, beim Fußball sind Sie ein Linksfuß, ist das korrekt?

Das ist richtig, beim Fußball habe ich aber auch nur den Linken. Ich kann weder mit links werfen noch mit rechts schießen.

Und auf welcher Position spielen Sie beim Fußball am liebsten?

Auf alle Fälle offensiv. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann Stürmer, aber da muss ich mich schon ganz klar hinter Jan Friesen, Daniel Moderau und Bastian Rose anstellen. Ich habe mich neben Daniel sehr wohl gefühlt, habe aber gegen Bevern auch links den einen oder anderen Akzent setzen können.

Die SG Unterstedt spielt nächste Saison in der Bezirksliga. Wäre das auch etwas für Sie?

Natürlich würde ich es mir zutrauen. Dazu gehört aber viel Training, und bei der Qualität im Kader steht man hinten an, das muss man realistisch einordnen. Es ist gerade eine Ausnahmesituation, weil der Kader dezimiert ist. Wenn ich unterstützen kann, mache ich es gerne, wenn man schon die Chance bekommt. Aber Handball hat eine klare Priorität.

Sie sind nicht der einzige Handballer Ihres Teams, der in der Unterstedter Dritten ab und an spielt. Wen könnten Sie den Trainern noch empfehlen?

Yannick Kelm ist schon einer, der den Ball festmachen kann. Wenn mal Personalsorgen auf der Sechs oder Acht sind, kann man ihn bringen. Er hat auch einen nicht so schlechten Torschuss und hat das eine oder andere Tor gemacht. Aber ich denke, wir sind sonntags besser in der Dritten aufgehoben.