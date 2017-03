Luka Bruns garantiert Rotenburg noch einen Zähler

Rotenburg - Einen kleinen Dämpfer auf den Weg in die Handball-Oberliga Nordsee erhielt in der Verbandsliga der TuS Rotenburg. Zwei Tage nach dem 40:18-Rekordsieg gegen die HSG Nordhorn II musste sich der Spitzenreiter von Trainer Nils Muche bei der HSG Bützfleth/Drochtersen mit einem 20:20 (18:21) begnügen. Den Punkt rettete der überragende Luka Bruns, der den Ausgleich mit dem Schlusspfiff erzielte.

Aber nicht nur das gelang dem zehnfachen Torschützen Bruns. Nach 47 Minuten lag der TuS Rotenburg beim Tabellenelften mit 14:17 zurück. Von diesem Zeitpunkt an erzielte Bruns die letzten sechs Tore in Folge für den Tabellenführer und bewahrte ihn praktisch im Alleingang vor der dritten Saisonniederlage. Bis zur 51. Minute brachte er seine Mannschaft auf 16:17 heran. Vier Minuten vor dem Abpfiff schien die Partie endgültig zu Gunsten der Gastgeber beim Stande von 20:17 entschieden zu sein, doch der Linkshänder rettete mit drei weiteren Toren das Unentschieden.

„Der Gegner war sehr gut auf uns eingestellt. Wir haben zu viele Fehler gemacht, zum Teil falsche Entscheidungen getroffen und zu viele Chancen liegengelassen. Am Ende war es ein glücklicher Punktgewinn“, befand Nils Muche. Mit 32:6 Punkten führt der TuS Rotenburg aber weiterhin deutlich die Tabelle an und kann in den beiden jetzt folgenden Heimspielen gegen den TvdH Oldenburg und den SV Grambke- Oslebshausen einen weiteren großen Schritt in Richtung Aufstieg machen.

Die HSG Bützfleth/Drochtersen ist derweil ein Gegner, der dem TuS Rotenburg überhaupt nicht behagt. Auch im Hinspiel (24:20) und in der vergangenen Saison gab es ganz knappe Resultate. Das zeigte sich auch wieder in dieser Partie, denn die Mannschaft fand nie zu ihrem gewohnten Spielrhythmus. Stand die Abwehr insgesamt noch sehr sicher, war vom Angriff außer von Luka Bruns nur wenig zu sehen. Nach zehn Minuten waren gerade einmal drei Tore gefallen – 2:1 heiß es für Rotenburg. Auch nach 20 Minuten (6:5) lief im Angriff der Gäste wenig zusammen. Mit 10:9 für die Gastgeber wurden die Seiten gewechselt. Und es blieb eng in den zweiten 30 Minuten. Zuletzt lag der Tabellenführer nach dem Treffer von Lukas Misere zum 13:12 (40.) vorn, dann übernahmen die kampfstarken Gastgeber immer mehr die Initiative und ließen Rotenburg kaum noch zur Entfaltung kommen. Hinzu kam, dass die Gastgeber den Ball oft sehr lange hielten und die Wümme-Sieben einige hochkarätige Chancen vergab. Mit dem einen Punkt kann der TuS Rotenburg aber vor dem Heimspiel am Sonnabend (18.30 Uhr) gegen den Tabellenfünften TvdH Oldenburg gut leben. - jho