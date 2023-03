Lünzmann rettet Visselhövede einen Zähler

+ © Ludwig Jan-Niklas Lünzmann brachte dem VfL Visselhövede mit seinem Treffer wenigstens noch einen Punkt. © Ludwig

Nur gerade so ist der VfL Visselhövede einer Pleite beim Schlusslicht entgangen. Der MTV Riede hatte die Partie zwischenzeitlich komplett gedreht.

Visselhövede – Unter Elias Jockusch sind die Bezirksliga-Fußballer des VfL Visselhövede weiterhin ungeschlagen – doch das interessierte den Coach, der gerade erst seinen Vertrag über den Sommer hinaus verlängert hatte, überhaupt nicht. Er war enttäuscht, enttäuscht von seinem Team. „Ich bin ja noch froh, dass wir das Ding nicht ganz abgegeben haben“, meinte er nach dem mageren 2:2 (1:1) beim abgeschlagenen Schlusslicht MTV Riede und fand: „Das war für uns ein gebrauchter Tag.“

Sein Team sei in der ersten Halbzeit zu passiv gewesen und habe vorne nicht gepresst. „Wir hatten keine richtige Idee, etwas mit dem Ball anzufangen und haben es nicht geschafft, Ruhe ins Spiel zu bringen.“ Zwar ging Visselhövede durch Johann Belsch nach einer Ecke von Sturmspitze Dusan Cosic in Führung (36.), doch noch vor der Pause glich Janek Wohlers nach einem Freistoß mit einer Art Bogenlampe über Keeper Max Kregel aus (40.).

„Wir hätten es aber auch nicht verdient“

Schlecht verteidigt war auch die Rieder 2:1-Führung, die Marc Lindenberg erzielte (65.). Den totalen Frust verhinderte Jan-Niklas Lünzmann mit seinem Ausgleich in der 79. Minute. Jockusch ärgerte sich noch über eine vergebene Chance, als in der Schlussphase ein Schuss des eingewechselten Marcel Fischer keinen Abnehmer fand und der Unparteiische Sören Steeg einen Vorteil zum Nachteil von Finn Vollmer wegpfiff. „Wir hätten es aber auch nicht verdient“, räumte Visselhövedes Coach ein. Auch fünf Wechsel sollten letztlich nichts bewirken. So musste Innenverteidiger Oliver Dittmer bereits zur Pause Gelb-Rot-gefährdet für Mirko Peter Platz machen.