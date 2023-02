Lünzmann gleicht in der Nachspielzeit noch aus

Von: Matthias Freese

Teilen

Justin Lünzmann markierte den Schlusspunkt. © Denkmann

Unterschiedlicher können zwei Halbzeiten kaum sein. Nach einem 0:3-Rückstand steigerte sich Sottrum und nahm noch einen Punkt aus Ritterhude mit.

Sottrum – Wenn es sich Jannis Oberbörsch hätte aussuchen dürfen, dann hätte er natürlich lieber nur über die zweite Halbzeit gesprochen. „Die erste war katastrophal, da haben wir im Aufbau echt viele Fehler gemacht und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen“, meinte der Coach des TV Sottrum. Sein Fußball-Bezirksligist legte aber noch rechtzeitig den Schalter um und kam nach einem 0:3-Pausenrückstand mit zahlreichen Umstellungen bei der TuSG Ritterhude noch zum 3:3.

„In der zweiten Halbzeit hat es besser funktioniert, da haben wir angefangen die Zweikämpfe zu führen“, stellte Oberbörsch fest. Er hatte allerdings auch seine Doppelspitze mit Sinan Reiter und Andrej Edel in der Kabine gelassen und stattdessen Torge Frese als einzige Spitze sowie Matthias Michaelis als Zehner gebracht. Später agierte Patrick Brillowski noch als zweiter Neuner.

Hoffnung nach Holzkamms Tor

Aus vermeintlichen Abseitspositionen heraus und dank schwacher Verteidigung ging Ritterhude durch Eugen Zilke mit 2:0 in Führung (24./39.). Mit dem Pausenpfiff erhöhte Patrick Brouwer sogar. Nach einem Foul an Michaelis keimte durch Lennart Holzkamms Elfmetertor wieder Hoffnung auf (56.). Die erhielt neue Nahrung, als Dominik Reuter einen abgefälschten Schuss von Finn Herwig mit der Hacke ins Tor lenkte (74.). Justin Lünzmann belohnte Sottrum in der Nachspielzeit schließlich mit dem erlösenden 3:3.