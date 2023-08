Lüdemann traut sich die Bezirksliga zu

Von: Mareike Ludwig

In die Bezirksliga gerauscht: Niclas Lüdemann ist einer von zwei Neuzugängen der SG Unterstedt. Er kommt vom TuS Brockel, den er vorher noch in die 1. Kreisklasse geschossen hatte. © Ludwig

Letzte Saison spielte Niclas Lüdemann noch mit Brockel in der 2. Kreisklasse. Nun spricht er vor dem Ligaauftakt auch über diesen Drei-Klassen-Sprung.

Für Niclas Lüdemann ist es quasi ein Sprung ins kalte Wasser. Von der 2. Fußball-Kreisklasse Süd wechselt der 21-Jährige direkt in die Bezirksliga – SG Unterstedt statt TuS Brockel. Der Mittelfeldmann spricht im Interview über den Drei-Klassen-Sprung, blickt auf die anstehende Saison und verrät, wer ihn bislang fußballerisch am meisten geprägt hat.

Mal ehrlich: Haben Sie eigentlich Bedenken, dass der Drei-Klassen-Unterschied zu groß sein könnte?

Ich habe schon deutlich Respekt vor dem Unterschied, aber traue es mir dennoch zu. Ich denke, dass ich mich mit der Zeit noch weiter entwickeln werde.

Wo liegt Ihrer Meinung nach der größte Unterschied zwischen den Ligen?

Das Spiel ist deutlich schneller, man muss schneller reagieren und agieren. In der Bezirksliga muss man den Ball am besten schon mit dem zweiten Kontakt weiterspielen, das war in der 2. Kreisklasse entspannter.

Und was erwarten Sie von der Saison?

Dass wir mit der Mannschaft das Beste aus der Saison rausholen, ich so viel Spielzeit wie möglich sammeln kann und persönlich den nächsten Schritt mache.

Sie sind ein Ur-Brockeler, haben dort die komplette Jugendzeit durchlebt und auch die ersten Herrenjahre für den TuS Brockel gespielt. Was haben denn die Teamkollegen und Vereinsverantwortlichen zum Wechsel gesagt?

Die Leute haben eigentlich ganz gut reagiert. Sie meinten, dass sie mich verstehen können, aber traurig sind.

Hatten Sie denn auch noch andere Anfragen?

Ja, es kamen so ein paar Anfragen aus der Bezirksliga, aber keine so konkreten.

Was nehmen Sie an Erfahrungen aus Brockel mit?

Ich denke, ich habe in den vier Jahren in Brockel wirklich viel gelernt. Es war rückblickend ein sehr guter Schritt. Vor allem die Körperlichkeit im Herrenbereich konnte ich in den Jahren kennenlernen.

Und von wem haben Sie bislang am meisten gelernt?

Von meinem Vater, meinem Bruder und meinem letzten Trainer Michael Wekel.

Das klingt nach einer Fußballfamilie.

Ja, das stimmt. Mein Vater, mein Bruder und ich treiben uns schon sehr oft auf den Sportplätzen rum. Meine Mama ist aber auch manchmal dabei (lacht).

Nun also die SG Unterstedt. Wie ist denn der erste Eindruck so?

Sehr gut. Es macht viel Spaß. Die ersten Testspiele waren ja auch schon ganz gut.

Und wo sehen Sie sich in zwei bis drei Jahren?

Hoffentlich auf irgendeinem Sportplatz. Erst mal will ich aber dieses Jahr eine gute Saison spielen.