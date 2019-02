Ludwig schenkt Stadt den Winterrasen

Rolf Ludwig ist immer wieder für eine Überraschung gut. Gestern Abend ließ der Boss der Arbeitsgemeinschaft Rotenburger Sportvereine (ARS) aber gleich eine ziemlich dicke Bombe platzen. Während der Sportlerehrung verkündete er: „Ich biete der Stadt Rotenburg an, dass ich als Privatperson und mit meiner Stiftung einen Winterrasenplatz sponsore. Ich werde ihn zu 100 Prozent finanzieren. Es ist eine Herzensangelegenheit, weil ich den Sport und Rotenburg liebe. Von meiner Familie habe ich auch das Einverständnis!“

Da blieb selbst Bürgermeister Andreas Weber (SPD) kurz die Spucke weg, er war vorher nicht eingeweiht worden. Spürbar baff wirkte er und antwortete noch auf der Bühne: „Da ist man als Bürgermeister schon überrascht, wenn man so ein Geschenk erhält.“ Weber machte jedoch darauf aufmerksam, dass der Stadtrat entscheiden müsse, fügte aber an: „Bei so einer honorigen Spende kann er eigentlich nicht Nein sagen.“

Das bleibt abzuwarten, denn unter den Parteien ist längst nicht klar, ob ein neuer Sportplatz aus Winterrasen oder aus Kunstrasen bestehen soll. Ein Kunstrasen ist vor allem der vehemente Wunsch des Rotenburger SV, der durch diese neue Situation jetzt in der Zwickmühle stecken dürfte. Rolf Ludwig wiederum untermauerte gegenüber unserer Zeitung, dass er die Investitionskosten - er schätzt sie auf 200 000 bis 250 000 Euro - nur für einen Winterrasen zusichere: „Es ist eine Art Dankeschön an die Stadt.“ Und auch so etwas wie ein Abschiedsgeschenk. 2020 will der bald 77-Jährige nach 60 Jahren als Sportfunktionär aus allen Ämtern ausscheiden. „Ich hoffe, die Vereine nehmen den Winterrasen an und schließe da auch die SG Unterstedt ein. Sie soll ihn ebenfalls nutzen. Außerdem würden auch andere Sportarten wie Football und Leichtathletik davon profitieren.“