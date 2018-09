Ludwig bleibt kritisch

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. Das Objekt der Begierde lag etwas fernab auf einem Tisch. Michael Pülm hatte beim Experten-Hearing der Stadt Rotenburg im Rathaus gleich mal eine kleine Auswahl verschiedener Kunstrasen-Typen zur Anschauung dabei. Er war einer von fünf Gästen, die ihr besonderes Wissen über den künstlichen Untergrund preisgaben. Nach etwas mehr als dreieinhalb Stunden war vor allem eines zu merken: Die Kritiker eines Kunstrasenplatzes sind trotz der genauen Ausführungen weiterhin nicht überzeugt.

Rolf Ludwig, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Rotenburger Sportvereine, und weitere Gegner blieben bei ihren Bedenken. Bürgermeister Andreas Weber (SPD) resümierte derweil: „Es war wichtig und richtig, sich diese Informationen zu holen.“

Die fünf Experten haben die Diskussion über den Sinn einer solchen Anlage auf dem Sportplatz in der Ahe, die entstehenden Kosten und die Umweltbedenken vorangebracht.

Lüder Hoppe verdeutlichte den 30 Zuhörern genau, wie viel ein Umbau des vorhandenen Ascheplatzes in ein Kunstrasenfeld kosten würde. Der Landschaftsarchitekt hat in der Vergangenheit bereits beim TV Jahn Schneverdingen die Planung eines solchen Platzes übernommen und sich die Gegebenheiten in Rotenburg angeschaut. Er kommt in seiner Rechnung auf 650 000 Euro, die aufgebracht werden müssten. Er sagt aber auch: „Es ist möglich, dass die Preise in der Branche rasant steigen.“

Bei dieser Zahlung würde es jedoch nicht bleiben. Experte Pülm erklärte, dass ein Kunstrasenplatz in seinem Lebenszyklus von 30 Jahren rund 1,8 Millionen Euro kosten würde. Damit wäre ein künstliches Geläuf für diesen Zeitraum rund 600 000 Euro teurer als ein Naturplatz. Das liege jedoch vor allem am Umbau. Die Pflegekosten wären nicht höher als bei Naturrasen.

Nachteil eines künstlichen Untergrunds: Laut den Experten müsse nach zwölf bis 15 Jahren ein neuer Rasen beschafft werden.

Klaus Trojahn (Mitglied der DFB-Komission für Sportstättenbau) zeigte auf, dass ein Kunstrasenplatz zwei „normale“ Spielfelder ersetzen würde, da er deutlich mehr Feuchtigkeit vertrage und so deutlich häufiger genutzt werden könne. Er empfahl: „Bei einem Bedarf von 58 Stunden pro Woche für diesen Platz macht ein Bau einer Kunstrasen-Anlage sicher Sinn.“ Der RSV und der JFV Rotenburg würden laut einer groben Rechnung von Hoppe auf 58,5 Stunden für die Übungseinheiten kommen.

Die größten Bedenken äußerten Kritiker wie Ludwig oder Joachim Hickisch (Die Grünen) bei Umweltfragen. Sie hoben hervor, dass vom Kunstrasen Mikroplastik verweht wird und ein gebrauchter Platz nicht abbaubar sei. Recycler Andreas Leers meinte dazu, dass Großteile einer Anlage weiterverwendet werden können oder verbrannt würden. Trotzdem ist Ludwig für den Bau eines Winterrasens. Experte hierfür war Claus Mehnert. „Der Ascheplatz sollte auf jeden Fall umgebaut werden“, meinte er. Der Sohn des „Rasen-Papstes“ Clemens Mehnert hat sich die Sportanlage in der Ahe angeschaut. Er schlägt vor, einen Platz mit einem sandigen Untergrund zu bauen. Dieser würde mehr Regen als gewöhnlich schlucken. Sein Vater riet jedoch der Rotenburger Politik: „Ist das Geld da, bauen Sie einen Kunstrasenplatz und machen Sie dann Ihre eigenen Erfahrungen damit.“