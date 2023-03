Lucas Chwolka garantiert den Dreier gegen Pattensen

Von: Matthias Freese

Da ist es passiert: Lucas Chwolka erzielte das 1:0 für den RSV – Alexander Arnhold (r.) ist erster Gratulant. © Freese

Lucas Chwolka hat das entscheidende 1:0 erzielt und sich später noch „geopfert“. Ein weiterer Rotenburger überzeugte ebenfalls.

Rotenburg – Lucas Chwolka klang ziemlich glaubwürdig. „Der sollte dahin. Ins linke Eck schieße ich gerne“, betonte der defensive Mittelfeldspieler und meinte seinen platzierten Flachschuss, der dem Rotenburger SV am Ende den 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den Aufsteiger TSV Pattensen sichern sollte. Weil es bereits der dritte Dreier in diesem Jahr war – und obendrein der dritte ohne Gegentor – bleiben die Wümmestädter in der Fußball-Oberliga mit nunmehr 30 Zählern und auf Platz neun liegend weiterhin klar vor den Abstiegsrängen und konnten sich „nach unten ein bisschen absetzen“, wie der Matchwinner nach seinem ersten Saisontor bemerkte.

Erneut lief Kevin Klee (am Ball) auf der rechten Außenbahn auf und sorgte für ein paar gefährliche Momente. © Freese

Als „richtig wichtig“, bezeichnete auch Trainer Tim Ebersbach den Erfolg gegen den direkten Kontrahenten aus dem Mittelfeld. Dabei mussten die Gastgeber neben Kapitän Stefan Denker (beruflich in Dubai) auch auf musikalische Unterstützung und die Ansagen aus den Lautsprechern verzichten – die Sprecherkabine blieb verwaist, einzig Edelfan Stefan Krautwasser schlug ab und an mal auf die Trommel. Vor rund 100 Zuschauern gestaltete sich die Anfangsphase auf beiden Seiten ein wenig zerfahren-hektisch. „Wir hatten sie defensiver erwartet, sie haben uns aber früh angelaufen“, gestand Ebersbach und vermisste zunächst die Umschaltmomente in der Defensive und monierte die zu großen Abstände. Unterm Strich stellte er aber auch fest: „Wir haben es super gut wegverteidigt.“

Echte Gefahr strahlten die Gäste aus der Region Hannover nur selten aus. In der 37. Minute lenkte Keeper Jeroen Gies per Glanztat einen Kopfball von Steven Melz zur Ecke, in 64. Minute parierte er einen tückisch aufspringenden Freistoß von Darius Marotzke mit dem Fuß. Es war die Szene, in der sich Lucas Chwolka quasi „geopfert“ hatte, in dem er auf Kosten einer Gelben Karte eine Großchance verhinderte. Gleichzeitig war es die fünfte Karte für den Rotenburger Sechser, sodass er im nächsten Spiel beim FSV Schöningen am Samstag eine Auszeit erhält. „Das tut ganz gut, denn ich bin in der ersten Halbzeit umgeknickt“, meinte er.

Jeroen Gies war der sichere Rückhalt in den wenigen brenzligen Situationen. © Freese

Und obwohl Lucas Chwolka das 1:0 nach Vorarbeit von Alexander Arnhold und Weiterleitung per Hacke von Erik Köhler erzielt hatte, gebührte auch Marcello Muniz ein Anteil am Tor. „,Cello‘, dein Ding!“, riefen Abwehrchef Oliver Warnke und auch Co-Trainer Björn Mickelat dem Brasilianer zu. Der Torschütze klärte auf: „Wir spielen das vorne überragend und schalten nach einer Ecke schnell um. ,Cello’ hinterläuft dann und zieht einen Innenverteidiger mit. Der Keeper steht in der kurzen Ecke und ich treffe den Ball ganz gut.“ Ebersbach sprach von einer „traumhaften Kombination“.

Spuren eines Kampfes im Gesicht: Yannick Chwolka. © Freese

Marcello Muniz hinterließ bei seiner Rückkehr in die Startelf auch sonst einen starken Eindruck, defensiv wie offensiv – erst auf der linken, dann der rechten Seite. „Er war frisch und griffig und für mich einer der Stärksten bei uns“, fand sein Trainer. Nur als er im Sechzehner gegen Georg-Richard König ein wenig zu theatralisch zu Boden ging, fiel Schiedsrichterin Anke Hölscher (TuS Westerende) nicht darauf rein (65.).

Nicht immer einer Meinung: Oliver Warnke (Mitte) und Marlo Siech verstehen den Pfiff von Schiedsrichterin Anke Hölscher nicht. © Freese

Mit zehn Punkten aus den fünf Spielen nach der Winterpause hat der RSV nun eine gute Basis für den weiteren Saisonverlauf geschaffen. „Die Jungs haben geliefert“, stellte Ebersbach fest. „Der größte Kritikpunkt ist eigentlich nur, dass du das zweite Tor machen musst.“ Chancen dazu gab es genügend. Zu Anfang scheiterte bereits Arnhold völlig frei vor Keeper Erik Geesmann (18.), später entwickelte sich eine Flanke von Marlo Siech zu einer echten Herausforderung für den Schlussmann (62.). Und auch Wedat Bezek vermochte Geesmann aus bester Schussposition nicht mehr zu überwinden (90.+3).