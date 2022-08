Althausen: „Der Derby-Sieg wäre schon cool“

Von: Manfred Krause

Zurück im Waldstadion: Die Heimspielstätte des Heeslinger SC ist künftig wieder das fußballerische Zuhause für Luca Althausen. © Krause

Luca Althausen ist zur neuen Saison vom RSV nach Heeslingen gewechselt. Im Interview spricht er unter anderem über die Unterschiede beider Vereine.

Beim Rotenburger SV entwickelte sich Luca Althausen in den vergangenen zwei Jahren zu einem Oberliga-Stammspieler im Defensivbereich. Das blieb auch dem Heeslinger SC nicht verborgen – und so überzeugte der Klassen- und Kreis-Rivale den 21-Jährigen aus Dörverden von einem Wechsel ins Waldstadion. Vielmehr ist es eine Rückkehr, denn in der U 1 7-Regionalliga spielte Althausen dort bereits für den JFV A/O/H. Im Interview stellt er sich unseren Fragen.

Herr Althausen, Sie kennen das Waldstadion aus Ihrer Zeit beim JFV A/O/Heeslingen. Wie haben Sie Ihre Rückkehr erlebt?

Es sind viele schöne Erinnerungen aus meiner Zeit beim JFV A/O/Heeslingen hochgekommen. Ich wurde vom Team gut aufgenommen und fühle mich sehr wohl.

Der Kader hat sich verändert, ist die Qualität groß genug, um ganz oben anzugreifen?

Wir haben fast jedes Testspiel, auch die gegen Teams aus der Regionalliga, gewonnen. Der Kader ist in der Breite sehr gut aufgestellt. Das kann entscheidend sein, um erfolgreich durch eine lange Saison zu kommen. Zudem spielen Verletzungen und Spielglück eine Rolle. Ich traue der Mannschaft eine Menge zu.

Die Verantwortlichen haben die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen, bereitet Ihnen das Probleme?

Das bereitet mir gar keine Probleme. Ich finde, dass jede Verstärkung ein Gewinn und für unser Ziel wertvoll ist.

Trainer Lars Uder favorisiert eine Dreierabwehrkette, lässt alternativ auch mit vier Verteidigern spielen. In welcher Grundordnung sehen Sie Ihre größte Chance?

Tatsächlich kenne ich beides aus den U-Teams und vom RSV. Ich finde es gut, dass gegnerabhängig flexibel agiert wird. Wir haben in den Testspielen vermehrt Dreierkette gespielt. Wenn ich als Innenverteidiger eingeplant bin, ist die Wahrscheinlichkeit größer zu spielen.

Wenn Spieler bei anstehenndden Pflichtspielen nicht im Oberliga-Kader stehen, werden diese für die Bezirksliga-Reserve abgestellt. Wie werden Sie damit umgehen?

Natürlich ist es mein Anspruch, Oberliga zu spielen. Sollte es dennoch so kommen, werde ich auch dort meine 100 Prozent geben, alles abrufen und mich schon hinterfragen, weshalb die Trainer so entschieden haben. Das sehe ich aber eher als Ansporn, dass es nicht noch einmal passiert.

Coach Uder setzt auf Nachwuchskräfte wie Lennard Martens und Maximilian Köhnken. Was schließen Sie daraus?

Das spielte bei meinen Wechselüberlegungen eine große Rolle. Ich leite daraus ab, dass gerade Nachwuchsspieler aus dem eigenen JFV ihre Chance bekommen, den Vorzug vor erfahrenen und etablierten Spielern erhalten, in die Startelf rücken und zu Stammspielern werden. Somit hat der Weg, den Lenny, Maxi und nun auch ich eingeschlagen haben, eine Perspektive.

Wo liegt der Unterschied zwischen dem Rotenburger SV und dem Heeslinger SC?

Ich denke, dass der größte Unterschied sicher im Selbstverständnis der Vereine liegt. Der RSV hat eine tolle Abstiegsrunde gespielt, baut sich gerade auf und will sich in der Liga etablieren. Im Gegensatz dazu spielt der HSC schon sehr lange in der Oberliga, hatte immer die Ambitionen, oben mitzuspielen und nun auch den Aufstieg in die Regionalliga anzugehen.

Was wünschen Sie sich für die neue Saison und welche Platzierung rechnen Sie sich aus?

Das Wichtigste ist, dass ich verletzungsfrei durch die Saison komme, viel Spielzeit erhalte, Konstanz und gute Leistungen bringe. Und dass wir gerade gegen vermeintlich schwächere Gegner eine gute Mentalität an den Tag legen. Der Derby-Sieg wäre schon cool, ebenso um den Aufstieg mitzuspielen und erneut sehr gut im Pokal abzuschneiden. Es gibt einige Top-Teams in der Liga. Daher ist es schwer, eine Vorhersage zu treffen.