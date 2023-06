Loss lässt den Zug sausen – Rotenburg bangt trotz 5:4-Sieg

Von: Matthias Freese

Gut für Rotenburg: Sebastian Loss tritt nach dem Einzelsieg auch im Doppel an und siegt an der Seite von Philipp Barautzki. © Freese

Um im Doppel auflaufen zu können, verpasste Sebastian Loss den Zug nach Stuttgart ‒ erhielt aber eine alternative Reisemöglichkeit. Am Ende gab es ein 5:4.

Rotenburg – Was ist dieser Sieg wirklich wert? Obwohl die Tennis-Herren des TC Grün-Weiß Rotenburg auf eigener Anlage in einem Kraftakt den direkten Konkurrenten, die Spielvereinigung Blankenese, mit 5:4 bezwangen, müssen sie sich schon mal vorsichtig mit dem Abschied aus der Nordliga beschäftigen. „Mit einem Fuß sind wir abgestiegen“, weiß Coach Zlatan Burina. Vor dem letzten Spieltag bleibt seine Crew hinter den punktgleichen Tabellennachbarn auf dem ersten Abstiegsplatz hängen. Ein deutlicherer Sieg wäre nötig gewesen. Nun kommt es am letzten Spieltag zum Fernduell. Rotenburg muss beim bereits feststehenden Meister TC Alfeld ran, Blankenese empfängt der Bremer TV.

Dass es überhaupt zum Heimsieg reichen sollte, war wohl auch Zuschauer Hans-Jürgen Karpe-Fitschen zu verdanken. Als sich das Spiel immer mehr in die Länge zog und Sebastian Loss bereits auf heißen Kohlen saß, weil er unbedingt noch den Zug nach Stuttgart bekommen musste, bot Fitschen, einer der treuesten Fans, seine Dienste, sprich sein Auto als Reisemittel an. „Phänomenal“, dankte Zlatan Burina. So trat Loss im Doppel an und gewann mit Philipp Barautzki gegen Leon Schütt und Melwin Krall (6:3, 6:2).

Sieggarant: Philipp Barautzki punktet doppelt. © Freese

Während Barautzki schon im Einzel an Position sechs mit stoischer Ruhe gegen Krall bestochen hatte (6:4, 6:1), musste Loss im Duell der Vierer gegen Ferdinand Schlüter in den Match-Tie-Break gehen. „Da bin ich ruhig und konzentriert geblieben“, fand er nach dem 6:3, 3:6, 10:5. Und es erwies sich als sinnvoll, dass er nach 2:5-Rückstand den zweiten Satz nicht hergeschenkt hatte. „Ich versuche es lieber zu nutzen, um wieder ins Spiel reinzukommen. Das hat ja auch gut geklappt.“ Spätestens als Rivale Schlüter beim 2:7-Rückstand seinen Schläger zertrümmerte, zeichnete sich der Sieger ab. „Da merkt man, dass man wieder bei ihm im Kopf ist und er den Druck spürt“, erklärte Loss.

Nach der ersten Einzelrunde führten die Rotenburger also mit 2:1, nachdem Tarik Burina an Position zwei mit 1:6, 4:6 gegen Linus Bense den Kürzeren gezogen hatte. Zwar erhöhte im Spitzeneinzel der souverän aufspielende Bosnier Danijal Muminovic gegen Lucas Hellfritsch (6:1, 6:3) auf 3:1, doch auf den anderen Plätzen lief es nicht rund: Die Nummer drei Emir Burina haderte mit seinem Spiel (2:6, 3:6 gegen Leon Schütt), Felix Samsel fand gegen Adrian Alhorn (2:6, 5:7) zu spät in sein Match. Die Doppel mussten die Entscheidung bringen. Zwar gingen die Burina-Brüder gegen Hellfritsch/Schlüter leer aus (3:6, 4:6), dafür gewannen neben Loss/Brarautzki auch Muminovic/Samsel gegen Bense/Ali Mirzakhani (6:3, 6:3).