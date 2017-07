„London-Wetter“ zur Begrüßung

Rotenburg/Bothel - Von Matthias Freese. Noch bevor Marko Arnautovic überhaupt den Platz betreten hatte, um seine erste Trainingseinheit für West Ham United zu absolvieren, gab es die erste kräftige Dusche für den Österreicher. Auf dem Weg von der Kabine zum Sportplatz des TuS Bothel erwischte der Regen den Neuzugang und die Kollegen des Premier-League-Club, der zehn Tage auf der Anlage des Bezirksligisten trainiert und im Landhaus Wachtelhof in Rotenburg die Zimmer bezogen hat.

Etwas müde und ebenfalls bei Nieselregen – „London-Wetter“ eben – waren Arnautovic, Joe Hart und Kollegen nachmittags aus dem Reisebus gestiegen. Vielleicht auch, weil die Fahrt vom Bremer Flughafen nach Rotenburg länger dauerte als der Flug von London. Nach der Landung vergingen schließlich fast zwei Stunden, ehe der Bus vor dem Wachtelhof einparkte. Kurze Begrüßung, dann noch Lunch, eine kleine Pause – und um 18.30 Uhr standen die Profis von Trainer Slaven Bilic auf dem Platz in Bothel, der am Eingang sogar ein neues Schild mit bordeaux-rotem Hintergrund (ganz in den Farben der „Hammers“) bekommen hatte. „Welcome to Bothel Training Ground“, prangt da nun in großen Lettern an der Außenwand – der Originalhinweistafel der Londoner in Rush Green nachempfunden.

„Das höchste Gut ist Flexibilität“

Fun Fact: West Ham hatte auf seiner eigenen Homepage noch das Ahe-Stadion in Rotenburg als Übungsstätte angegeben. Dabei steht der Umzug nach Bothel schon seit einigen Wochen fest, nachdem die Stadt Rotenburg eine Verlängerung des Trainingscamps auf ihrer Anlage abgelehnt hatte.

Beim TuS Bothel haben sie sich akribisch auf den hohen Besuch vorbereitet und für nahezu alles einen „Back-up-Plan“ in der Tasche. „Das höchste Gut, was du mitbringen musst, ist Flexibilität“, weiß Dennis Schlifelner aus dem Organisationsteam. So galt es zum Beispiel kurzfristig noch die Umkleidekabinen zu organisieren. Selbst vier mobile Toiletten für die Zuschauer (rund 100 waren es gestern) stehen parat.

West Ham bleibt zehn Tage, absolviert zwischendrin zwei Spiele gegen Werder Bremen (Freitag in Schneverdingen sowie Samstag in Lohne) und tritt am 1. August beim Regionalliga-Aufsteiger Altona 93 an. Ein bis zwei Trainingseinheiten pro Tag plant Bilic, hinzu kommen weitere Maßnahmen im Kraftraum. Arnautovic musste übrigens noch ein paar gesonderte Runden zusammen mit dem Portugiesen José Fonte drehen. Gut möglich, dass schon die Tage der nächste Neue ins Trainingslager nachkommt. In London wurden gestern mit Javier Hernandez („Chicharito“) von Bayer Leverkusen die Details geklärt.

„Der erste Tag war ein Riesenerfolg“, meinte abends Bothels Trainer Christoph Meinke und berichtete vom Lob, das sein Club von Seiten der Engländer erhalten hatte, nachdem die Einheit mit einem Abschlussspiel von Sechzehner zu Sechzehner um 20 Uhr beendet war.

Um kurz nach 10 Uhr bittet Coach Bilic seine Mannen heute zur ersten Einheit auf den Platz, für 16.45 Uhr ist die zweite Einheit geplant.