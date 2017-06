Lokalmatador Neid mit Podestchance

43. Auflage des Sandbahnrennens in Mulmshorn am 1. und 2. Juli mit aussichtsreichen Heimfahrern

+ Der aufgewirbelte Matsch ist für die Motorradfahrer beim Sandbahnrennen des MSC Mulmshorn auf dem Wümmering kein Problem. - Foto: Woelki

Mulmshorn - Von Vincent Wuttke. Wenn es um den Motorradsport geht, dann sind die „Haltermänner“ in ihrem Element. Namen, Alter, Herkunft, Beruf und Erfolge – sie wissen einfach alles über die Fahrer. Es ist das Wissen vieler Jahre in dem Sport. Denn die Familie um Rennleiter Andre Haltermann, seine Mutter Brigitte und seine Frau Karin sorgt als Veranstalter dafür, dass das Sandbahnrennen des MSC Mulmshorn am 1. und 2. Juli zum 43. Mal über die Bühne geht.