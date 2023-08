Lohmanns grünes Licht steht noch aus

+ © Freese Noel Lohmann spielte zuletzt immer als Neuner. © Freese

Nur Marcello Muniz fehlt dem RSV nach der OP beim Auftakt in Vorsfelde. Den Gegner schätzt Tim Ebersbach als „vermeintlich stärksten Aufsteiger“ ein.

Rotenburg – Die Frage, ob sich der Trainer bereits auf eine erste Elf festgelegt hat, ist am Beginn einer neuen Fußball-Saison eine gern gestellte. Offenbar aber nicht nur von Journalisten, wie Tim Ebersbach verrät: „Im Training bin ich von dem einen oder anderen Spieler um die Ecke gefragt worden.“ Letzte Gewissheit, ob sie von Beginn an spielen werden, werden die Mannen des Oberligisten erst am Sonntag haben, wenn sie auswärts um 15 Uhr beim Aufsteiger SSV Vorsfelde antreten.

Ein Blick zurück auf die Startelf aus dem Spiel beim Bezirksligisten VfL Westercelle in der Qualifikationsrunde des Niedersachsenpokals (3:0) gibt einem erste Aufschlüsse, wenngleich diese elf Spieler nicht in Stein gemeißelt sind. Dies liegt unter anderem daran, dass ein aussichtsreicher Kandidat wie Jesse Ortiz zuletzt verletzt war und daher in Westercelle nur die letzten Minuten spielte. Ebenso ließ Ebersbach das Trio Yannick Chwolka, Alexander Arnhold und Stefan Denker nicht über die volle Distanz spielen. „13 bis 14 Leute habe ich für Sonntag im Kopf, die starten können“, meint Ebersbach. Gut möglich, dass auch „der ein oder andere“ Neuzugang darunter fällt. Vergangenes Wochenende waren es in Jannis Trapp, Benjamin Duell, Michael Yeboah, Noel Dähne und Max Buschermöhle derer fünf.

Vorfelde ist „schwer einkalkulierbar“

Positiv aus Sicht von Ebersbach ist, dass „die Angeschlagenen so langsam zurückkommen“. So kehrte Peter Bolm unter der Woche ins Mannschaftstraining zurück. Noel Lohmann verletzte sich im ersten Training nach dem Westercelle-Spiel, wirkte im zweiten aber bereits wieder mit. Ein endgültiges grünes Licht steht noch aus, sodass nur Marcello Muniz nach „erfolgreicher“ Leistenbruch-OP im Kader fehlt. Dem werden die Urlauber Henning Prüße und Matthes Rathjen wohl auch nicht angehören.

Viele Informationen zum kommenden Gegner besitzt Ebersbach derweil noch nicht. „Sie sind schwer einkalkulierbar und haben einige im Kader, die schon höher gespielt haben“, weiß der RSV-Coach zumindest vom „vermeintlich stärksten Aufsteiger“. Unterstreichen lässt sich diese Vermutung mit dem Auftritt der Vorsfelder im Niedersachsenpokal beim „extrem aufgerüsteten“ Ligarivalen SV Ramlingen-Ehlershausen (1:0). Daher wäre Ebersbach mit einem Punkt durchaus zufrieden.