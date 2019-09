Lohmanns Fauxpas ein „krasser Dämpfer“ für den RSV – 2:4

Rotenburg – Jetzt ist es also passiert, die Serie gerissen: Im Spitzenspiel der Fußball-Landesliga hat der Rotenburger SV seine erste Saisonniederlage einstecken müssen. Durch das 2:4 (1:2) beim MTV Treubund Lüneburg reichte die Wümme-Elf die Tabellenführung an den punktgleichen Kontrahenten weiter.

Tim Ebersbach wirkte hin- und hergerissen. „Als Gesamtpaket war es eine gute Mannschaftsleistung. So blöd es sich anhört: Von der Spielkultur und den Torchancen her waren wir die bessere Mannschaft. Lüneburg war aber effektiver“, meinte der RSV-Coach und bezeichnete Sascha Winter, den Innenverteidiger der Gastgeber, als überragenden Mann auf dem Feld. In seinem Team hatten einige Stammkräfte nicht ihren besten Tag erwischt.

Zunächst lief es noch optimal für die Rotenburger, die auf dem harten Platz durch ihren besten Mann, Stürmer Björn Mickelat, in Führung gingen (11.). Dann aber patzte Torwart Henner Lohmann, indem er sich beim Tor von Leon Perera den Ball quasi selbst ins Netz schmiss. „Zu dem Zeitpunkt können wir 2:0 führen. Das war ein krasser Dämpfer“, so Ebersbach, der auch noch den Rückstand durch Jannik Braun mitansehen musste (27.). Nachdem Lucas Chwolka den Ball verlor, erhöhte Tetje Kerstens auf 3:1 (65.), einen Strafstoß nach Foul an Stephane Sylla schoss Stefan Denker über den Lüneburger Kasten (75.). Mit dem 4:1 durch Tim Franke – einem Strafstoß nach Foul von Yannik Funck an Perera – war die Niederlage besiegelt (85.). Jan Friesen legte nur noch das 2:4 für Marcello Muniz auf (89.). Fazit von Ebersbach, der ohne Arthur Bossert (Knieverletzung) auskommen musste: „Wir haben uns selbst geschlagen, sind aber weiter oben dran.“ maf