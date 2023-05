Lohmann und Warncke machen in Visselhövede Schluss

Von: Hendrik Denkmann

Jan-Hendrik Warncke hat noch nicht endgültig entschieden, ob er noch einmal wechselt. © Denkmann

Einen Nachfolger für die beiden scheidenden Verteidiger Jan-Hendrik Warncke und Michael Lohmann hat Trainer Elias Jockusch bereits verpflichtet.

Visselhövede – Zusammengerechnet kommen sie auf rund 23 Jahre in der ersten Herren des VfL Visselhövede. Nun ist klar: „Michael Lohmann und Jan-Hendrik Warncke hören auf. Das haben sie jetzt der Mannschaft gesagt. Sie wollen andere Prioritäten setzen“, verrät Elias Jockusch. Dafür begrüßt der Trainer des Fußball-Bezirksligisten in Timo Feldmann aus der U 19 des VfB Vorbrück Walsrode einen 18-jährigen Neuzugang, der die frei werdende Lücke in der Verteidigung ausfüllen soll.

Jockusch zeigt sich durchaus zuversichtlich: „Er hat das Potenzial, im Laufe der Saison in deren Fußstapfen zu treten.“ Doch die sind nicht gerade klein. Immerhin bringen es beide Routiniers in ihrer Karriere auf jeweils über 100 Bezirksliga-Spiele. Hinzu kommt eine vergleichbare Zahl an Partien auf Kreisebene. Insgesamt 14 Jahre trägt Lohmann nun das grüne Visselhöveder Trikot. „Eine halbe Saison war ich zwischendurch bei meinem Heimatverein FC Walsede“, ergänzt der 32-jährige Kirchwalseder. In den vergangenen Spielzeiten führte er seine Elf immer wieder mal als Kapitän aufs Feld, kam zuletzt jedoch vermehrt von der Bank. Ein Grund dafür ist die geringere Trainingsbeteiligung. „Ich verspüre nicht mehr das Verlangen, du musst Dienstag und Donnerstag zum Training. Ich brauche mal mehr Zeit nach der Arbeit, um herunterzukommen“, erklärt der Bereichsleiter Mineralöltechnik bei Hoyer. Zudem werde er beruflich künftig mehr eingespannt. „Und man sollte aufhören, wenn es am Schönsten ist. Im Moment habe ich keine Verletzung und das soll so bleiben“, nennt Lohmann einen weiteren Grund für seine Entscheidung. Ob er nach der Saison bei den Altherren mitkicken werde, lasse er sich offen. „Erst mal höre ich komplett auf.“

Michael Lohmann legt nach der Saison erst einmal eine Pause ein. © Freese

Eine Zwangspause legt derweil sein Verteidigerkollege Warncke ein. „An der ein oder anderen Stelle zwickt es im Alter. Das muss man sich eingestehen. Im Moment ist es das Knie“, erklärt der 32-Jährige, der deshalb – sowie aus beruflichen Gründen – unregelmäßiger als früher am Training teilnimmt. „Der Zeitaufwand, in der Bezirksliga zu spielen, ist groß. Dem werde ich nicht mehr so gerecht“, gibt Warncke zu. Ein Wechsel in eine tiefere Klasse schließt er daher nicht aus. Auch eine Rückkehr zum Heimatverein SSV Wittorf, der seit dieser Saison mit dem SV Schwitschen eine Spielgemeinschaft bildet, sei durchaus denkbar. „Damit habe ich mich aber noch nicht komplett auseinandergesetzt“, meint Warncke. Unabhängig von der Entscheidung wird er aber bei den Altherren der SG Jeddingen/Wittorf/Visselhövede einsteigen.

Timo Feldmann ist gelernter Innenverteidiger. © Privat

Vor einem anderen Karriereschritt steht wiederum Timo Feldmann. Die Saison 2023/2024 wird seine erste im Erwachsenenbereich. Dabei habe er zwischen mehreren Angeboten sich entscheiden können. Letztlich fiel die Wahl auf Visselhövede. „Ich kam da an, keiner kannte mich und ich wurde trotzdem direkt gut aufgenommen“, schwärmt der Kapitän des Walsroder U 19-Landesligisten, dessen Trainerteam auch sein Vater Peter Feldmann angehört. Seine ersten Schritte auf dem Fußballplatz machte er mit acht Jahren beim MTV Jeddingen. Nach zwei Jahren zog es Feldmann in den Heidekreis, wo er zum „kopfball- und zweikampfstarken“ Innenverteidiger heranwuchs, wie der 1,90-Meter-Mann aus Stellichte seine Stärken selbst beschreibt. Gemeinsam mit Teamkollege Hannes Pape, den es ebenfalls zu „Vissel“ zieht, könnte er nun schon bald das neue, junge Duo in der Defensive der Jockusch-Elf bilden.