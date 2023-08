Lohmann überwindet Lohmann in der Anfangsphase doppelt

Von: Matthias Freese

Vorbereiter und Doppeltorschütze: Erik Köhler gratuliert Noel Lohmann zu seinem ersten Treffer im Spiel. © Freese

Der RSV feiert gegen Bornreihe nach einem Blitzstart einen 4:0-Sieg. Dabei sieht Peter Bolm einen rekordverdächtigen Platzverweis.

Rotenburg – Es bleibt dabei: Im Kalenderjahr 2023 ist der Rotenburger SV in den Punktspielen der Fußball-Oberliga weiterhin nicht im Ahe-Stadion zu bezwingen! In der ersten Heimpartie der neuen Saison legten die Wümmestädter gegen den Aufsteiger SV Blau-Weiß Bornreihe einen Blitzstart mit drei Toren in den ersten 16 Minuten hin und ließen es fortan etwas ruhiger angehen. Alexander Arnhold (5.) sowie Doppeltorschütze Noel Lohmann (10./16.) trafen im ersten Durchgang, Kevin Klee markierte trotz Unterzahl den 4:0 (3:0)-Endstand vor rund 250 Zuschauern (70.). „Die Null steht“, lautete eine wichtige Erkenntnis für Coach Tim Ebersbach.

Peter Bolm dürfte das Spiel noch länger negativ in Erinnerung bleiben. Der RSV-Stürmer kassierte in der 68. Minute den wohl schnellsten Platzverweis in der Vereinsgeschichte, war er doch erst zwei Minuten zuvor für Lohmann eingewechselt worden. Erst ein harmloses und unabsichtliches Foul gegen Vinzenz van Koll, dann eines gegen Keeper Henner Lohmann verleiteten den ansonsten guten Referee Sören Thalau dazu, Gelb-Rot zu ziehen – „in der Summe zu hart“, fand nicht nur Ebersbach. „Er tritt mir auf den Fuß. Ich wusste, dass er schon Gelb hatte und musste die Chance nutzen“, meinte der zu Boden gegangene Lohmann später.

Da kann Henner Lohmann sich noch so lang machen: Noel Lohmann vollstreckt zum 2:0. © Freese

Doch auch dem Bornreiher Schlussmann, zehn Jahre lang in der Ober- und Landesliga im Tor des RSV, hatte sein erster Auftritt im Ahe-Stadion drei Jahre nach seinem Abschied wenig Spaß bereitet. „So eine Rückkehr will keiner haben. Das hatten wir uns alle anders vorgestellt“, gestand der 32-Jährige. „Aber wenn du schon in der ersten Halbzeit drei Gegentore kriegst, ist das Spiel letztlich gelaufen.“

Machtlos war Lohmann bei allen Gegentreffern. Das frühe 1:0 durch Arnhold – eingeleitet von Köhler – gab den Rotenburgern Selbstvertrauen. Köhler leitete auch das 2:0 von Noel Lohmann ein, Verteidiger Christoph Müller sah dabei nicht gut aus. Nach einem perfekten Pass von Noel Dähne und einem satten Schuss überwand Stürmer Lohmann zum zweiten Mal Keeper Lohmann (16.). „In der ersten Viertelstunde ist alles aufgegangen“, beobachtete auch Ebersbach.

Kevin Klee (l.) ist hier von Bornreihes Philemon Owusu nur durch den Haltegriff zu stoppen. © Freese

Henner Lohmann übte hinterher wiederum harte Kritik an seinem Neuling. „Durch die gnadenlose Effektivität und unsere Fehler hatten wir keine Chance. Wir haben Landesliga-Fußball gespielt“, meinte er. „Spielerisch habe ich keine großen Unterschied gesehen, aber wir haben das Spiel durch zu viele Kontakte langsam gemacht.“ Dabei wirkte Bornreihe phasenweise nicht so schlecht, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Ein paar Mal brachten die „Moorteufel“ die Rotenburger Abwehr durchaus in Bedrängnis. Insbesondere Keno Liebschner besaß die Riesenchance, um frühzeitig zu verkürzen, doch Keeper Jannis Trapp lenkte den Schuss mit einem starken Reflex noch über die Latte (21.). „Wenn, dann waren es doch nur lange Bälle. Aus dem Spiel heraus haben wir nichts zugelassen“, stellte Ebersbach fest und resümierte: „Die ersten 20 Minuten waren wir klar besser, danach haben wir nur noch verwaltet. Vielleicht zu viel verwaltet. Aber das finde ich zum jetzigen Zeitpunkt sogar clever, weil wir noch nicht die Frische haben.“

Übrigens hatte der RSV-Trainer durchaus überraschende Veränderungen vorgenommen. Während Kapitän Stefan Denker ins Zentrum der Dreierkette zwischen Sämi van den Berg und Kevin Klee gerückt war, blieben die defensiven Neuzugänge Benjamin Duell und Michael Yeboah draußen. Max Buschermöhle übernahm wiederum den rechten Flügel. Ohnehin standen mit ihm, Keeper Trapp und Dähne nur drei Neuzugänge in der Startformation, später durften aber auch Yeboah und Duell sowie Tarek Flohr noch ran. Das 4:0 bereitete schließlich Klee nicht nur vor – er vollendete auch per Abstauber, nachdem Köhler den Innenpfosten getroffen hatte. „Ich wollte heute kein Bier trinken, aber das kann ich mir nicht nehmen lassen“, kommentierte Co-Trainer Christoph Drewes den Treffer. Echte Chancen hatte Bornreihe nicht mehr.