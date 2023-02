Lohmann ist auf dem Weg zur RSV-Stammkraft

Von: Matthias Freese

Mit zwei Toren entschied Noel Lohmann nicht nur das Derby gegen den Heeslinger SC, sondern machte auch kräftig Werbung in eigener Sache. © Freese

Noel Lohmann ist robuster und flexibler geworden. Das Derby entschied er mit zwei Toren für den RSV und ist daher unser Spieler des Wochenendes.

Rotenburg – Als der erste Jubel verklungen war, betätigte sich Noel Lohmann als Wasserträger. Gut, es waren nur die kleinen und leeren PET-Flaschen, die er dort in einer Box vom Feld trug, keine schwere Aufgabe also. Mit einem Derbysieg im Gepäck und dem Wissen, der Matchwinner beim 2:0 gegen den Heeslinger SC gewesen zu sein, fühlte sich für 22-Jährigen ohnehin alles leicht an. Das Startelf-Comeback nach mehr als einem halben Jahr und auskuriertem Muskelbündelriss hätte kaum besser laufen können.

Dass ihm in seinem ersten Spiel von Beginn an seit dem 5:1-Pokalsieg gegen den VfL Oldenburg im August gleich ein Doppelpack gelingen sollte – ein Traum. „Und es ist noch was Geileres, weil es ein Derby ist“, gestand er. Von seiner Nominierung hatte er dabei erst kurz vor dem Spiel erfahren. Andeutungen im Training hatte es nicht gegeben. „Natürlich hatte ich es gehofft durch die Ausfälle bei uns. Aber ,Ebbe‘ (Trainer Tim Ebersbach, Anm. d. Red.) sagt da gar nichts, das lässt er vorher nicht raus“, verrät Lohmann.

Offensivspieler beweist gutes Auge

Und doch belegen die Worte des Trainers, wie sehr er den vor zweieinhalb Jahren aus der Bezirksliga vom TSV Bassen geholten Offensivspieler schätzt. „Er hat eine sehr gute Wintervorbereitung gespielt und war die letzten Wochen schon knapp an der ersten Elf. Noel ist einer, der nach Verletzungen immer stark an sich gearbeitet hat und stärker wiedergekommen ist. Er hat körperlich unheimlich zugelegt, ist robuster geworden und ist langsam wirklich ein Modellathlet“, sagt Ebersbach und folgert: „Von daher ist er auch flexibler geworden, was seine Position betrifft.“ In der Tat: War Lohmann bisher immer als Flügelspieler eingeplant, ist der Mann mit der Rückennummer sieben auf dem Trikot und der auf dem linken Oberschenkel tätowierten Engelszahl 777 inzwischen auch als Zehner und als Neuner, den er gegen Heeslingen gab, eine gute Wahl. „Er hat jetzt die körperliche Robustheit, die ihm letztes Jahr noch gefehlt hat, ist extrem schnell auf den ersten Metern hat gute Läufe hinter die Kette und in die Tiefe und einen guten Torabschluss“, nennt Ebersbach Lohmanns Vorteile.

Und die traten bei beiden Treffern zutage. Beim 1:0 schlenzte er den Ball sehenswert hoch und mit links um Keeper Arne Exner herum. „Ich habe geguckt, wo der Torwart steht und gesehen, dass eine Ecke offen war“, erklärte er selbst. Auch beim 2:0 bewies er ein gutes Auge, als er erkannte, dass die Heeslinger Mauer nicht gut stand. Flach setzte er den Ball in die Torwartecke.

Winterpause tut Lohmann gut

Seine Geduld nach der langen Verletzungspause sollte sich also auszahlen. „Er ist nie beleidigt, wenn er nicht spielt und sucht auch nicht die Schuld bei anderen“, lobt Ebersbach. Lohmann war dabei Ende des Jahres wieder einsatzbereit. „Aber dann kam die Winterpause. Und die tat mir ganz gut, um richtig fit zu werden“, sagt er rückblickend nach seinem zweiten Punktspiel von Beginn an. Schon beim ersten, dem 1:3 gegen den Lüneburger SK Hansa Anfang August, hatte er getroffen. Eine gute Quote also für ihn.

Für Coach Ebersbach schließt sich daran aber auch ein Wunsch an: „Der Anspruch ist, dass er sich so entwickelt, dass man alles an Noel ausrichtet und er nicht mehr aus der ersten Elf wegzudenken ist, weil er ja so viele Positionen spielen kann.“