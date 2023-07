Lohmann garantiert das Pokal-Duell mit Delmenhorst

Von: Matthias Freese

Zweimal durfte Torschütze Noel Lohmann (l.) Glückwünsche (wie hier von Benjamin Duell) entgegennehmen. © Freese

Der RSV gewinnt beim VfL Westercelle und steht im Achtelfinale. Während der Partie hält Jannis Trapp einen Strafstoß, sein Teamkollege verschießt.

Rotenburg – Das Ergebnis sieht auf den ersten Blick so aus, als wäre es ein etwas mühsames Unterfangen gewesen. Doch Coach Tim Ebersbach meinte: „Es war ein total souveräner Sieg. Wenn das Spiel 7:0 oder 8:0 ausgegangen wäre, hätten sie sich auch nicht beschweren können.“ So aber stand nach 90 Minuten ein 3:0 (1:0)-Sieg des Rotenburger SV in der Qualifikationsrunde des Niedersachsenpokals beim Landesliga-Absteiger und Bezirkspokalsieger VfL Westercelle auf der Habenseite. Im Achtelfinale muss der Oberligist von der Wümme beim Regionalliga-Absteiger SV Atlas Delmenhorst antreten – der Termin ist noch offen.

Es gab auch etwas zum Schmunzeln – und dafür sorgte Schiedsrichter Jan Tschirschwitz vom SV Odin Hannover, als er in der 82. Minute – die Partie war längst entschieden – wegen eines vermeintlichen Fouls von RSV-Keeper Jannis Trapp zum dritten Mal auf den Punkt zeigte. „Er faustet den Ball weg, der Stürmer läuft zwei Sekunden später in ihn rein – da gab es ein Riesengelächter“, berichtete Coach Tim Ebersbach, der aber auch sah, wie Trapp den Elfmeter anschließend stark parierte. In der Anfangsphase hatten die Rotenburger noch einen Elfer vergeben – Lucas Chwolka scheiterte an Westercelles Schlussmann Ole Weiß (5.).

Fünf Neuzugänge in der Startelf

„In der ersten Halbzeit waren sie zu bequem“, stellte Ebersbach fest. Westercelle musste indes nach einer halben Stunde Dominik Gärtner ersetzen – er war umgeknickt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Noel Lohmann bereits die RSV-Führung erzielt (21.). Nicht nur deshalb war er neben Erik Köhler und Alexander Arnhold der auffälligste Akteur. „Er war an vielen Situationen beteiligt“, bemerkte Ebersbach.

Lohmann erhöhte in der 56. Minute auch auf 2:0 und sorgte damit endgültig für die Beruhigung, wenngleich Ebersbach nie wirklich am Weiterkommen zweifeln musste. „Wir haben aber nicht mehr investiert als nötig“, meinte er und ergänzte: „Wir waren von der Woche noch müde, denn wir haben keine Rücksicht auf das Spiel genommen und voll auf Kraft trainiert.“ Als der eingewechselte Stefan Denker dann gefoult wurde, erledigte Alexander Arnhold den Rest und setzte den fälligen Strafstoß zum 3:0 unter die Latte (61.).

Übrigens: In der ersten Elf standen mit Trapp, Benjamin Duell und Michael Yeboah in der Dreierkette, Noel Dähne auf der linken Seite sowie Max Buschermöhle auf der Sechs insgesamt fünf Neuzugänge.