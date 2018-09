Lohmann fühlt sich „verarscht“

Ritterhude - Von Matthias Freese. Vor dem Anpfiff war Tim Ebersbach noch überrascht von Christoph Drewes’ Besuch. Nach dem Spiel war der Trainer des Rotenburger SV froh, dass der langjährige Mitspieler und aktuelle Coach der zweiten Mannschaft rübergekommen war ins Jahnstadion der TuSG Ritterhude. Beide hockten noch etwas länger zusammen. Runterkommen war die Devise. „Er kennt mich und weiß, dass ich nach so einem Spiel auf 180 bin“, verriet Ebersbach. Trotz einer 2:0- und 3:2-Führung musste sich der RSV beim Schlusslicht aus dem Kreis Osterholz mit einem 3:3 (1:0) begnügen. Nach drei Auftaktsiegen ohne Gegentor war die schwächste Saisonleistung nun „gefühlt wie eine Niederlage“, gestand der Trainer.

Die Frage war durchaus ernst gemeint: „Wollt ihr mich verarschen?“, raunzte Kapitän und Keeper Henner Lohmann seine Abwehrleute Sebastian Czimmeck und Stefan Denker an, nachdem sie in der 86. Minute Tobias Böttcher nicht hatten stoppen können und so das 3:3 des eingewechselten und gleichzeitig auffälligsten Ritterhuder Akteurs ermöglichten. „So ein Scheißspiel, drei Mal über links“, brachte es auch RSV-Präsident Peter Grewe von seiner leicht erhöhten Position im Stadion auf den Punkt. Die Gegentore glichen in der Tat wie ein Ei dem anderen. „Da kann man eine Schablone drüberlegen“, fand auch Ebersbach. „Diese drei Tore sind nicht schönzureden.“

Dabei hatten die Rotenburger bereits 2:0 geführt, ehe es nach 335 Minuten ohne Gegentreffer noch drei Mal hinten einschlagen sollte. „Bis zum 2:0 war es eine akzeptable Leistung, da haben wir wohl gedacht, das Spiel wäre schon gewonnen. Da war es vom Kopf her abgehakt“, sinnierte Ebersbach.

Er rückte Schiedsrichter Bastian Mertel (SG Wistedt-Driftsethe-Bramstedt) übrigens nicht in die Schusslinie, obgleich es dazu durchaus Grund gegeben hätte. Der Unparteiische traf mehrfach umstrittene oder gar falsche Entscheidungen. Von der ersten profitierte noch der RSV, der sich für seine ab der 30. Minute beginnende Sturm- und Drangphase belohnte. Eine Flanke von Jelle Röben bugsierte Stefan Denker an der Fünf-Meter-Linie ins Tor – allerdings aus stark abseitsverdächtiger Position (42.). Am ansatzlosen und satten Schuss, mit dem Marcello Muniz auf 2:0 erhöhte (51.), gab es nichts zu bemängeln. Ebenso wenig wie am Anschlusstreffer, bei dem Jan Luca Grove nach einem Durchstecker von Böttcher sowohl Czimmeck als auch Denker schlecht aussehen ließ (54.). Doch vor dem 2:2 erwischte Phil Knauth eindeutig Denker mit dem gestreckten Bein – der Pfiff blieb aus, das Spiel ging weiter und Kapitän Tobias Jahn verlud Czimmeck und Lohmann mit dem Schuss in die kurze Torwartecke (66.). „Das war ein Foul, das muss er pfeifen“, fand auch der sportliche Leiter des RSV, Torsten Krieg-Hasch. Er sah aber keine Unsportlichkeit darin, dass Ritterhude nicht den Ball ins Aus spielte, obwohl Denker verletzt im Strafraum lag: „Das hätten wir auch nicht gemacht.“ Die nächste Fehlentscheidung folgte in der 75. Minute, als der mit Gelb vorbelastete Niklas Lehmkuhl ein taktisches Foul im Mittelfeld an Lucas Chwolka beging. Referee Mertel ermahnte ihn nur, sodass Ritterhudes Coach Julian Geils reagieren und seinen Spieler auswechseln konnte.

Allerdings stand sich der RSV auch selbst im Weg, denn selbst die 3:2-Führung durch Lucas Chwolka nach Hackentrick-Vorarbeit von Arthur Bossert (83.) brachten die Wümme-Kicker nicht über die Zeit. Czimmeck kam gegen Böttcher nicht hinterher, Denker ebenfalls zu spät – prompt hieß es 3:3 (86.). Selbst der Sieg der Gastgeber war drin, hätte Pascal Kranz frei vor Lohmann nicht harmlos abgeschlossen (90.+2). „Die Jungs haben sich ihre lange Zeit ordentliche Leistung selbst kaputt gemacht“, stellte Ebersbach fest. Einzig seine Stürmer Bossert und Muniz sowie Tobias Kirschke erfüllten ihr Soll. „Kirschke war der einzige, der weitergefightet und angetrieben hat“, betonte der Coach.