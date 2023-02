Lohmann bittet nach dem Sieg gegen Heeslingen zum Derby-Pogo

Von: Matthias Freese

Pogo nach dem Kreistanz: Der RSV feiert den ersten Punktspiel-Derbysieg gegen Heeslingen seit 2004. © FReese

Der Rotenburger SV gewinnt erstmals seit 2004 wieder ein Punktspiel gegen Heeslingen und stürzt die Mannschaft von Lars Uder tiefer in die Krise.

Rotenburg – Dieser Erfolg hatte etwas Historisches – und Noel Lohmann mit seinem Doppelpack maßgeblichen Anteil am 2:0 (1:0)! Die Oberliga-Fußballer des Rotenburger SV haben erstmals ein Pflichtspiel gegen den 2013 gegründeten Heeslinger SC für sich entschieden und den Kreisrivalen damit in eine tiefe sportliche Krise gestürzt. Der letzte Punktspielerfolg gegen die Mannen aus dem Nordkreis – damals noch als TuS Heeslingen aktiv – datiert übrigens vom 13. November 2004; es war ebenfalls ein 2:0. „Ein geiles Gefühl“, jubelte Matchwinner Lohmann nach dem Sonntags-Coup vor 600 Zuschauern. Gefeiert wurde standesgemäß mit dem Pogo-Tanz.

Etwas zurückhaltender freute sich dabei Oliver Warnke, der erst im Winter von Heeslingen zum RSV gekommen war. „Ich habe schon mal euphorischer gejubelt. Es war ein mulmiges Gefühl, aber auch dementsprechend schön“, gestand der Abwehrchef, der gegen die alten Kollegen eine starke Partie ablieferte.

Auch wenn es hier anders aussieht, verlief das Derby doch recht fair. Hier trifft Noel Dähne (l.) aber Matchwinner Noel Lohmann (2.v.l.), während Joel Schallschmidt (2.v.r.) von Gideon Baur, der später Gelb-Rot sieht, zu Fall gebracht wird. © Freese

Während Heeslingens Teammanager Carsten Schult bereits sieben Minuten vor Ende der regulären Spielzeit in die Katakomben verschwand, hatte es auch Gästetrainer Lars Uder eilig und stand für ein Statement nicht mehr zur Verfügung: „Ich muss los, weil ich eine Klassenfahrt habe“, entschuldigte er sich. Nach der dritten Niederlage in Folge und dem Absturz auf Platz sechs könnte beim Titelfavoriten, der sich in der Winterpause erheblich verstärkt hatte, nun womöglich eine Trainerdiskussion aufflammen. „Nein“, glaubte Heeslingens Torwarttrainer Björn Müller nach dem Abpfiff des gut leitenden Referees Julian Bergmann (1. FCR 09 Bramsche) zwar nicht, dass es dazu kommt, doch er gestand: „Von Aufstieg zu sprechen, wäre jetzt vermessen.“ Müller sah einen „verdienten Sieg“ für den RSV und wollte die angespannte Personallage nicht als Ausrede gelten lassen. Unter anderem fehlten dem Favoriten mit Fabio Parduhn (verletzt) und Daniel Owuso (krank) zwei neue Leistungsträger, Kapitän Kevin Rehling saß zudem angeschlagen auf der Bank. Doch auch der RSV lief ohne Kapitän Stefan Denker (beruflich in Dubai) und den gesperrten Erik Köhler auf. „Beide hatten wichtige Ausfälle, wir haben auch keinen schönen Fußball gespielt, aber die Jungs haben es angenommen“, meinte Routinier Warnke. „Wir wollten es einfach mehr“, bestätigte der als Sturmspitze aufgebotene Lohmann.

Weitere Veränderungen hatte Coach Tim Ebersbach vorgenommen. So rückte Sämi van den Berg für Kevin Klee hinten in die Dreierkette, während die Zwillinge Yannick und Lucas Chwolka als Doppel-Sechs agierten. „Sie hatten eine mega Zweikampfquote und haben das perfekt umgesetzt“, sah sich Ebersbach in der Aufstellung für diese intensive, aber recht faire Partie bestätigt und meinte: „Wir hatten keinen Qualitätsverlust.“

Ausgehebelt: Tom Kanowski (l.) „packt“ sich den Heeslinger Malik Gueye. © Freese

Im Gegensatz zu den Heeslingern, die gut 20 Minuten benötigten, um ins Spiel zu finden. Da stand es aber bereits 1:0, weil Noel Lohmann nach einem Pass von Joel Schallschmidt frei durch war und den Ball gefühlvoll mit links um Keeper Arne Exner vorbeischlenzte (10.). Exner sollte letztlich das Torwartduell gegen seinen künftigen Kollegen (oder Nachfolger), den nach der Saison nach Heeslingen wechselnden Jeroen Gies, vor allem deshalb verlieren, weil der RSV-Torwart mit einer Glanztat gegen den vor ihm auftauchenden Linus Meyer den Ausgleich verhinderte (39.).

Einen optimalen Start erwischten die Kreisstädter auch nach der Pause. Fünf Heeslinger bildeten die Mauer, trotzdem setzte Lohmann den Freistoß flach zum 2:0 in die Torwartecke (51.). Dabei wollte ursprünglich Alexander Arnhold ausführen. „Aber ich habe gesehen, dass die Mauer nicht gut steht“, erzählte Lohmann. Die Heeslinger wechselten zwar noch eifrig durch, Konstruktives gelang ihnen jedoch nicht. Im Gegenteil: Nachdem sich Verteidiger Gideon Baur Gelb-Rot einhandelte (69.), hätte der RSV sogar nachlegen können. Ebersbach war es auch so recht: „Das tut extrem gut“, meinte er. Sein Team bleibt 2023 ungeschlagen. Nach sieben Punkten aus drei Spielen kletterte der RSV gar auf Platz neun – in die obere Tabellenhälfte.