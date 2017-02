Livia Günter belohnt sich mit dem Sieg

Rotenburg - Von Nina Knodel. Nervosität lag in der Luft: Mit dem Rotenburg-Pokal starteten die niedersächsischen Aerobic-Turnerinnen in der vollen Pestalozzihalle in die neue Wettkampfsaison. Es war ein guter Test vor den wichtigen Ranglistenturnieren im März. Und der TuS Rotenburg belegte mehrere erste Plätze.

„Seit vier Jahren treffen wir uns zu dieser Generalprobe, um im kleinen Rahmen die neuen Choreografien vor Kampfrichtern und Publikum zu präsentieren. Wir waren das erste Mal Ausrichter und haben mit viel Unterstützung einen tollen Wettkampf über die Bühne gebracht“, fand Alicia Koppe, eine der Rotenburger Trainerinnen. Für den Ausrichter waren Abteilungsleiterin Maike Sondermann und Jella Warnken als Kampfrichter im Einsatz, Sina Lüdemann moderierte.

Der Rotenburger Nachwuchs der Altersklasse neun bis elf Jahre im Levelbereich I sammelte in seiner zweiten Saison weitere Wettkampferfahrungen. Die Zwillinge Ronja und Sophie Reimann zeigten Geschwister-Power bei ihrem ersten gemeinsamen Duo-Auftritt, waren aber ohne Gegner. Mehr Konkurrenz hatten die Einzelstarterinnen Josephine Rathke auf Platz vier und Laryssa Rodrigues auf Platz drei.

Das Trio mit Letizia Gerla, Philine Rindfleisch und Sophia Enns zeigten eine starke Leistung und errangen Platz zwei. Mit ihren Teamkolleginnen Laryssa Rodrigues und Annika Gerla holten sie im Team zusätzlich Platz eins. Bei den Jüngsten feierte Annika Gerla ihr Einzeldebüt in der Altersklasse sechs bis acht Jahre und wurde Erste.

Angelina Blessuíng belegte bei ihrem Debüt mit der erfahreneren Kollegin Esther Köhlmoos in der Alterklasse 15 bis 17 auf dem Wettkampf-Level II den ersten Platz. Esther Köhlmoos legte mit Rang zwei im Einzel nach.

Ebenfalls neu dabei war Julia Schäfer, die mit Lilly Kraft, Mariella Wilzer und Svea Brammer im Team der Altersklasse 12 bis 14 auf Rang zwei landete.

Weitere Medaillen erturnte sich der TuS Rotenburg im Wettkampf-Level I. Gleich drei Sportlerinnen machten sich in der Altersklasse 12 bis 14 eigene Konkurrenz. Livia Günter setzte sich letztlich durch und schaffte es mit Platz eins ganz oben aufs Podium. Nell Brandt ertanzte sich Platz drei, gefolgt von Lilly-Lu Warnken auf Rang vier. „Trotz der Konkurrenzsituation haben die Mädchen tollen Teamgeist gezeigt“, lobte Trainerin Cornelia Ritter. Im Trio (konkurrenzlos auf Platz eins) und im Team mit Chantalle Otto sowie Anina Otto (TK Hannover) und Marlen Fricke (MTV Wolfenbüttel), zeigten sie als Sieger ebenfalls ihr Können.

In der höheren Altersklasse 15 bis 17 Jahre mussten Anastasia Bondarenko und Celina Otto im Trio und mit Nele Ludwig, Charlotte Densch (TSV Buxtehude-Altkloster) sowie mit Djale Hooshangi (TK Hannover) im Team auf ihre Mitstreiterin Jaqueline Stecher verzichten, die sich eine Woche zuvor im Training beim Einüben einer schwierigen Hebefigur einen Nasenbeinbruch zugezogen hatte. „Ich war schon traurig, als klar war, dass ich gerade beim Wettkampf in eigener Halle nicht starten konnte“, erzählte die 15-Jährige. Das Trio startete als Duo ohne Konkurrenz, das Team wiederum außer Konkurrenz.

Zum Abschluss des sechsstündigen Wettkampftages krönten Esther Gödecke und Luna Warnken in der Erwachsenenklasse ihren Auftritt mit Platz eins.

„Für den ersten Wettkampf haben sich alle, mit ein paar kleinen Fehlern, die auch zu erwarten waren, gut geschlagen. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Lilly-Lu Warnken, Livia Günter und Nell Brandt. Sie haben jeder vier Wettkampf-Starts gemeistert“, war Trainerin Maike Sondermann mächtig stolz auf ihre Schützlinge.