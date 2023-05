Linus Baselt: „Ich habe zu 99 Prozent die Zusage gegeben“

Von: Hendrik Denkmann

Linus Baselt (Mitte) führt seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld. © Denkmann

Vor dem vorletzten Heimspiel seines Rotenburger SV II spricht Linus Baselt über den Abstiegskampf und seine persönlichen Ambitionen.

Rotenburg – Mit seinem Rotenburger SV II steckt Linus Baselt mitten im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga. Vier Chancen besitzen der 20-jährige Kapitän und seine Kollegen noch, um die nötige Punkteanzahl für den Klassenerhalt zu sammeln – angefangen mit dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Bevern. Baselt zeigt sich optimistisch, dass die Elf am Ende nicht den Gang in die 1. Kreisklasse Süd antreten muss. Denn: Auch davon macht er seine eigene Zukunft bei den Wümmestädtern abhängig.

Fühlen Sie sich der Aufgabe gewachsen, als so junger Kapitän das Team durch den Abstiegskampf zu führen?

Ja, auf jeden Fall.

Glauben Sie fest an den Klassenerhalt?

Zu 100 Prozent, wir sind eine junge Truppe mit Ambitionen. Jetzt wollen wir erst mal den Klassenerhalt klarmachen und dann in der nächsten Saison weiter oben angreifen.

Was macht Sie so sicher?

Wir haben ordentlich Potenzial. Der Kern der Mannschaft hat zugesagt und bleibt dem Verein erhalten. Wir sind eine geile Truppe, die Fußball spielen kann. Zuletzt hatten wir aber wenig Glück im Abschluss. Oft gelingt der letzte Pass nicht oder der Schuss geht an den Pfosten.

Gegen Karlshöfen haben Sie ein wichtiges Spiel verloren. War da mehr drin?

Auf jeden Fall! Das war kein schönes Fußballspiel, die haben viel lang auf deren schnellen Stürmer (Sven Martens, Anm. d. Red.) gespielt. Wir haben in der zweiten Halbzeit alles versucht, hatten in den letzten 15 Minuten sechs, sieben Großchancen. In der aktuellen Form gehen die Bälle aber einfach nicht rein.

Sind Sie froh, dass Sie mit Ausnahme des TSV Bevern nur noch gegen direkte Abstiegskonkurrenten spielen?

Froh nicht unbedingt. Es hat sich mit dem Spiel gegen Hesedorf/Nartum gezeigt, dass wir gegen die Teams von oben gewinnen können. Auch gegen Bremervörde waren wir auf Augenhöhe und spielen unentschieden. Die Gegner sind uns egal. In der Liga ist alles möglich, das sieht man jeden Spieltag.

Sehen Sie Ihr Team gut auf die Schlussphase der Saison vorbereitet?

Wir sind auf jedes Spiel gut vorbereitet und haben weiterhin eine hohe Trainingsbeteiligung. Jeder hat das Vertrauen in die Mannschaft.

Wie sehr schauen Sie dennoch auf die anderen Teams und Ergebnisse?

Nach dem letzten Spiel ist man schon in die Kabine gegangen und hat überlegt und geschaut, scheiße, wie haben die gespielt. Aber weiterhin ist es so, wenn wir jedes Spiel gewinnen, dann ist das Ergebnis der anderen egal. Zwei Konkurrenten haben noch die schweren Gegner wie Unterstedt.

Wie schauen denn Ihre Ambitionen nach dieser Saison aus – auch mit Blick auf die eigene Erste?

Ich habe schon Ambitionen. Das weiß der Vorstand. In der Ersten zu spielen, wäre ultrageil. Der Kontakt und Austausch mit „Ebbe“ (Tim Ebersbach, Trainer der Ersten, Anm. d. Red.) ist da. Er unterstützt das und lädt uns immer mal wieder ins Training ein. Andere Vereine aus höheren Ligen haben auch schon mal angeklopft. Ich habe dem Verein für die nächste Saison aber zu 99 Prozent die Zusage gegeben. Es kommt dennoch drauf an, in welcher Liga wir mit der Zweiten spielen. Und ich würde gerne meine Ausbildung um ein halbes Jahr verkürzen. Da müsste ich mir mehr Zeit für mich zum Lernen nehmen und könnte dadurch weniger trainieren als bisher. Es ist noch alles offen.