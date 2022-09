Baselt beendet die turbulente Schlussphase per Lupfer zum 3:1

Schiedsrichter nimmt Tor für Groß Meckelsen zurück

Wenn Douglas Wink (am Ball) in die Nähe des Gäste-Strafraums kommt, sorgt er oft für große Gefahr. Der linke Flügelspieler bereitete auch das 1:0 clever vor.

Der Rotenburger SV II hat sich mit dem nötigen „Spielglück“, so Michel Müller, gegen Groß Meckelsen durchgesetzt. Erst erkannte der Referee ein Tor ab, dann machten die Gastgeber alles klar.

Rotenburg – Das Spiel drohte zu kippen: In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang dem TSV Groß Meckelsen in der Fußball-Kreisliga beim Rotenburger SV II durch Stefan Pommering das vermeintliche 2:2. Was folgte, waren wütende Proteste der Wümmestädter, ehe Referee Volker Becker (TSV Basdahl-Volkmarst) zu seinem erstmals eingesetzten Assistenten Jonas Rohde schritt und das Tor zurücknahm. Der junge Mann hatte die Fahne wegen einer Abseitsstellung gehoben. Statt Remis endete die Partie mit einem 3:1 (2:0), da Linus Baselt noch per Lupfer erhöhte (90.+5).

„Der Linienrichter ist in so einer Situation die ärmste Sau“, wusste auch Rotenburgs Spielertrainer Michel Müller. Und er fand: „Wir hatten zum Schluss das Spielglück, dass wir uns in den letzten Wochen erarbeitet hatten.“ Groß Meckelsen war zwar ohne Frage die körperlich robustere Mannschaft, doch der RSV war zumindest im ersten Durchgang flinker, spielerisch besser und lief gut an. Insbesondere Linus Baselt und Thomas Pons gefielen als Achter. „Das war fußballerisch sehr gut von uns“, bewertete Müller die erste Hälfte.

Knaak ist sich keiner Schuld bewusst

So ging die 2:0-Führung auch durchaus in Ordnung. Beim 1:0 tankte sich Douglas Wink gekonnt gegen Tim-Lukas Meyer durch, während vor dem Tor Pons abschloss (33.). Beim 2:0 profitierte wiederum Baselt davon, dass Groß Meckelsens Keeper Lukas Fitschen angeschlagen im Sechzehner lag (45.), das Spiel aber nicht unterbrochen wurde.

Überraschend entschied Referee Becker dann in Minute 68 auf Strafstoß für die Gäste, obwohl Rotenburgs Franko Jäger im eigenen Strafraum beim Eckstoß zu Boden gegangen war. „Ich habe ein Foulspiel des Torwarts gepfiffen“, klärte der Schiedsrichter später auf. „Übeltäter“ Tom Knaak war sich keiner Schuld bewusst: „Ich nehme die Hände hoch und soll ihn im Gesicht getroffen haben.“ Manuel Brunkhorst verwandelte vom Punkt.