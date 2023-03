Linke legt in Bremervörde den Hebel um

Von: Matthias Freese

Es darf gejubelt werden: Jonathan Orth, Janno Hornig, Doppeltorschütze und Vorbereiter Leon Linke sowie Torschütze Vincent Wuttke (v.r.) feiern den 4:2-Sieg. © Brinkmann/bz

Der Titelgewinn für die SG Unterstedt rückt immer näher. Der Grund: Die Elf von Fabian Knappik und Patrick Werna gewann das Topspiel in Bremervörde.

Unterstedt – Mit den Glückwünschen ist das so eine Sache. Zu früh ist nicht gut. Eigentlich ist die Meisterschaft der SG Unterstedt nach dem 4:2 (2:1)-Erfolg im Duell beim Bremervörder SC ja nicht mehr zu nehmen, denn der Verfolger hat dadurch mittlerweile zehn Punkte Rückstand. Fabian Knappik, Trainer des Spitzenreiters, erinnerte aber an „Bruder Leichtfuß“ und wehrte deshalb Gratulationen am Sonntag noch ab. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, es war ein großer Schritt, aber es sind noch zehn Spiele.“

Mal ehrlich: Wer sollte die Unterstedter jetzt auf ihrem Weg in die Bezirksliga noch aufhalten? „Wir uns selber“, antwortete Knappik. Dass sein Team verwundbar ist, zeigten die Gastgeber vor allem in der ersten halben Stunde. „Da hat Bremervörde das Spiel ganz klar bestimmt und wir hatten keinen Zugriff“, räumte Knappik ein. Matteo Brisevac gelang dann auch die Führung (20.). Doch noch vor der Pause drehte Unterstedt die Partie – und zwar durch Leon Linke, der erst in der 40. Minute und dann unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff traf. „Das war ganz wichtig, dass wir aus dem Nichts zurückgekommen sind. Die Führung gab uns den Push“, meinte der Coach.

Wuttke drückt Linke-Vorlage über die Linie

Zumal es mit dem Wiederanpfiff gleich gut weiterging: In der 47. Minute legte Daniel Moderau per Freistoß das 3:1 nach. Als jedoch Luc Eymers nach einer Freistoßsituation wieder verkürzte (53.), „wurde es richtig hektisch“, berichtete Knappik. Zwar habe sein Team hinten nicht mehr viel anbrennen lassen, vergab aber vorne einige Kontersituationen. Erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit drückte Vincent Wuttke eine Linke-Vorlage zum 4:2 über die Linie.

Die Mannen aus dem Nordkreis, die ohne ihren Top-Stürmer Toni Fahrner auskommen mussten, waren zu dem Zeitpunkt längst in Unterzahl, denn Lukas Hincke hatte sich in der 60. Minute nach einer Notbremse gegen Linke die Rote Karte bei Schiedsrichter Viktor Herber (SV Jeersdorf) abgeholt.