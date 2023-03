Linke fliegt ohne den Titel ins Ausland

Von: Hendrik Denkmann

Fast nicht zu stoppen ist Leon Linke (l.) auch in dieser Situation gegen Bremervördes Dennis Klindworth. Der Unterstedter erzielte im Topspiel einen Doppelpack. © Brinkmann/bz

Ab Mitte April bereist Leon Linke Südamerika. Den eingeplanten Kreisliga-Titel müsste unser Spieler des Wochenendes somit aus der Ferne feiern.

Unterstedt – Dass bei der SG Unterstedt so langsam das Bier kalt gestellt werden kann, ist auch ein Verdienst von Leon Linke. Der 25-Jährige traf beim 4:2 im Spitzenspiel gegen den ärgsten Verfolger um den Titel in der Fußball-Kreisliga, den Bremervörder SC, innerhalb von fünf Minuten vor der Halbzeit doppelt. Zunächst mit Jan Friesen in der Doppelspitze aufgeboten, bearbeitete er in der Schlussphase die rechte Seite als Außenspieler.

Genau dort gefällt es Linke gut, verrät der gelernte Offensivmann: „Vielleicht interpretiere ich die Position noch zu offensiv. Für den Erfolg des Spiels bin ich im Sturm deshalb aktuell wohl dienlicher. Aber die Außen finde ich irgendwie attraktiver.“ In der momentanen Verfassung dürften seine Trainer Fabian Knappik und Patrick Werna so oder so nicht an ihm vorbeikommen. Allerdings ist in rund einem Monat erst einmal Schluss mit der Linke-Gala. Für die beiden Derbys gegen den Rotenburger SV II und den TuS Bothel sowie das Duell beim TSV Bülstedt/Vorwerk steht er noch zur Verfügung. Am 17. April steigt Linke dann mit seinem Teamkollegen Keyhan Bahrami in den Flieger nach Brasilien. „Ich habe bisher nie die Zeit gehabt, länger im Ausland zu sein und wollte die Zeit, bevor ich im August vielleicht mein Referendariat anfange, nutzen, um das umzusetzen“, erklärt der angehende Lehrer. Derzeit schreibt er an seiner Masterarbeit und arbeitet als Vertretungskraft an einer Buchholzer Realschule. Dort würde er gerne auch sein Referendariat nach seiner Reise absolvieren.

„Ein sehr wichtiger Schritt Richtung Titel“

Bei der SG Unterstedt wiederum würde sich Linke gerne vor seinem Abflug als Kreisliga-Meister verabschieden. Rechnerisch wird dies jedoch nicht möglich sein, selbst, wenn sein Tabellenführer alle drei Spiele gewinnt und Verfolger Bremervörde alle verliert. 19 Punkte würden beide Mannschaften in diesem Fall trennen – drei zu wenig. Deshalb meint Linke: „Es wäre natürlich ein cooles Gefühl gewesen, als Meister in das Flugzeug zu steigen.“ Den Titelkampf sieht der Rotenburger ohnehin noch nicht als entschieden an. Aber: „Der Sieg war schon ein sehr wichtiger Schritt Richtung Titel. Wir müssen das jetzt noch untermauern und ich kann mir vorstellen, dass Bremervörde noch mal ausrutscht.“

Eine für ihn verspätete Meisterfeier wäre für Linke somit in Ordnung: „Ich wäre gerne dabei gewesen und hätte mit einem Bier darauf angestoßen. Aber wir bekommen es auch so hin, dass wir uns per Video dazu schalten.“ Nach der für drei bis vier Monate geplanten Reise geht Linke von einer Rückkehr in den Altkreis aus. „Da gehört der Fußball in Unterstedt dazu“, betont er – und will dann als Herrenspieler ebenso wieder angreifen wie als Trainer der U 8 der JSG KAWU.