Lingener heuert als Drittliga-Trainer in Emsdetten an

Von: Jürgen Prütt

Im Mittelpunkt: Trainer Lennart Lingener führte Leipzigs Junioren mehrfach in die Endrunde um die Deutschen Meisterschaft. © Börner

Gebürtiger Vorwerker nennt seine neue Aufgabe eine „Herausforderung mit viel Charme“. Die Ziele bei den Handballern aus dem Münsterland sind groß.

Rotenburg – Lennart Lingener lebt seinen Traum. Nach sechs Jahren als hauptamtlicher Handballtrainer im Nachwuchsleistungszentrum des SC DHfK Leipzig hat der 30-Jährige seine Zelte in der Messestadt abgebrochen und beim ambitionierten Männer-Drittligisten TV Emsdetten angeheuert. Für den gebürtigen Vorwerker und früheren Jugendtrainer des TuS Rotenburg ist es der nächste Schritt auf der Karriereleiter.

Seit 2017 war Lennart Lingener beim SC DHfK Leipzig tätig. Mehrfach erreichte er mit dem Unterbau des Männer-Bundesligisten die Endrunde der Deutschen Meisterschaft. In diesem Jahr schied die Leipziger B-Jugend unter seinem Kommando denkbar knapp gegen den späteren Deutschen Meister Füchse Berlin aus. Als Lohn für die gute Arbeit wurde Lingener zum Saisonende von der Handball-Bundesliga bei der Wahl zum Nachwuchstrainer des Jahres hinter dem Magdeburger Julian Bauer mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. „Ich habe in Leipzig unter höchst professionellen Strukturen gearbeitet und mich sowohl als Trainer als auch menschlich weiterentwickelt“, lässt Lingener die vergangenen Jahre Revue passieren. Er habe viele tolle Menschen kennengelernt und neue Freunde dazugewonnen. „Wir hatten in Leipzig ein cooles Klima“, betont er. Die Jahre im Leistungszentrum wolle er nicht missen. Es sei eine „wertvolle Zeit“ gewesen.

Aus Rotenburg über Oyten nach Leipzig

Beim TV Emsdetten soll nun der nächste Schritt folgen. Eine „Herausforderung mit viel Charme“ – so umschreibt Lingener die Aufgabe im Münsterland. Der Verein sei kein normaler Drittligist, erläutert der Handballcoach, und würde eine klare Vision verfolgen. „Wir wollen temporeichen Handball spielen und aktiv verteidigen.“ Mit seiner Erfahrung aus der Zeit in Leipzig will er dem Club helfen, das Aufstiegsziel zu erreichen. In der Saison 2022/2023 holte der TV Emsdetten in der 3. Liga West bereits souverän den Titel, verpasste dann jedoch als Dritter der Aufstiegsrelegation knapp die sofortige Rückkehr in die 2. Bundesliga. „Ich freue mich auf die neue Challenge“, unterstreicht Lingener.

„Faktenorientiert“ – mit diesem Wort umschreibt der A-Lizenzinhaber und EHF-Mastercoach seine Arbeitsweise. Bereits mit 23 Jahren war Lingener, dessen Trainerkarriere 2008 startete, im Besitz der B-Lizenz des Deutschen Handballbundes. In diese Zeit fiel sein Engagement in der Jugend des TuS Rotenburg (heute: JH Wümme). Dort zeichnete er in der Saison 2015/2016 für die männliche B- und A-Jugend verantwortlich. 2016 feierte der damalige Student der Sportwissenschaften an der Universität Bremen mit den A-Junioren des TV Oyten als Co-Trainer vom Ottersberger Thomas Cordes den Aufstieg in die Jugend-Bundesliga. Im Oktober 2017 folgte der frühere Keeper des TSV Ottersberg dem Lockruf aus Leipzig.

Zur Person Lennart Lingener Lennart Lingener wurde 1992 in Vorwerk geboren und wuchs in Bremerhaven auf. Nach seinem Umzug nach Otterstedt besuchte er die Eichenschule in Scheeßel. Seine Trainerlaufbahn begann er 2008. Erste Erfahrungen im Männerbereich sammelte Lingener als Co-Trainer des TSV Bremervörde. Weitere Stationen in der hiesigen Region hießen TuS Rotenburg und TV Oyten. Von 2017 bis 2023 war der Inhaber der DHB-A- und EHF-Mastercoach-Lizenz als hauptamtlicher Trainer im Nachwuchsleistungszentrum des SC DHfK Leipzig tätig. prü

Besuche in der Heimat, erklärt Lennart Lingener, seien seither rar geworden. Die hiesige Handballszene verlor er dennoch nicht aus den Augen. Dass sein früherer Trainerpartner Thomas Cordes neuerdings die Drittliga-Frauen des TV Oyten trainiert, ist ihm nicht entgangen. „Cordi arbeitet gerne in einem gut funktionierenden Team. In Oyten findet er gute Rahmenbedingungen vor. Das passt“, meint Lingener. Er selbst wolle nun die nächste Sprosse auf der Karriereleiter erklimmen und beim TV Emsdetten unter professionellen Rahmenbedingungen seine und die Entwicklung der Mannschaft vorantreiben. Vergangene Woche startete er mit der Vorbereitung in sein neues Abenteuer an der Ems.