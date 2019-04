Lindhorst muss Neubarth weichen

Verden – Daumen runter für Sascha Lindhorst, Daumen hoch für Frank Neubarth: Mit einem spektakulären Trainerwechsel hat der abstiegsbedrohte Fußball-Landesligist FC Verden 04, Klassenkontrahent des Rotenburger SV, für Aufsehen gesorgt. Sieben Spieltage vor Saisonende übernimmt der aus dem Trainer-Ruhestand geholte Ex-Profi von Werder Bremen bei den Allerstädtern. Lindhorst, der im November seinen Vertrag verlängert hatte, erhielt am Ostermontag, kurz nach der Rückkehr aus dem Urlaub, seine Kündigung präsentiert. Zwei Tage zuvor hatte Verden unter Co-Trainer Thomas Tödter noch ein 2:2 gegen den Spitzenreiter Eintracht Celle erreicht.

„Die sportliche Situation unserer ersten Herren ist kritisch und nicht zu unterschätzen. Neue Impulse werden benötigt. Daher wird unser Trainer Sascha Lindhorst freigestellt“, teilte der Verein am Dienstagabend auf seiner Facebook-Seite mit und verkündete gleichzeitig die prominente Verpflichtung: „Er wird die Mannschaft bis zum Ende der Saison ans Leistungslimit bringen.“ Mehrere Spieler aus dem aktuellen Kader drückten daraufhin den „Gefällt-mir-Button“ – ein Indiz dafür, dass das Verhältnis zwischen Lindhorst und Teilen des Teams gestört war?

Verden hatte nach der Winterpause nur zwei Punkte geholt und war auf den ersten Abstiegsplatz abgestürzt. „Dennoch war ich zuversichtlich, dass wir die Situation in den verbleibenden sieben Spielen noch gemeinsam meistern können“, erklärte Lindhorst. Vom Zeitpunkt der Trennung zeigte sich der Langwedeler überrascht: „Wenn das früher geschehen wäre, hätte ich es eher verstehen können. Nein, das tut schon richtig weh. Denn Verden war für mich nicht nur eine Station, da steckte auch ganz viel Herzblut drin.“

Henning Breves, Verdens zweiter Vorsitzender, war der Überbringer der Botschaft. „Die Ergebnisse haben nun mal für sich gesprochen. Und der Trainer ist leider immer das schwächste Glied, denn ich kann ja nicht die Spieler rausschmeißen“, erklärte er. Hinzu kam, dass der Vorstand auch in die Mannschaft reingehört hatte. „Die Mannschaft steht jetzt in der Pflicht. Ein Alibi gibt es nicht mehr“, gab es von Breves eine klare Ansage für das „Schicksalsspiel“ am Sonntag beim direkten Konkurrenten SV Drochtersen/Assel II.

Dort steht dann Frank Neubarth in der Verantwortung. Er hatte bereits am Dienstag die Trainingseinheit geleitet. „Ich hatte mir sagen lassen, dass die Mannschaft kicken kann. Das hat sich im ersten Training bestätigt“, so der neue Coach. „Ich habe richtig Lust bekommen.“ Der 56-jährige Fußballlehrer war zuletzt 2010 beim Bremer Landesligisten SC Borgfeld als Trainer tätig, danach bis April 2013 als Sportlicher Leiter des Regionalligisten VfB Oldenburg. 2002 war er überraschend Cheftrainer beim Bundesligisten FC Schalke 04 geworden, musste aber nur neun Monate später gehen. Es folgten Stationen beim damaligen Regionalligisten Holstein Kiel und dem Zweitligisten Carl Zeiss Jena. Erfolgreicher war Neubarth als Spieler. Bei Werder Bremen erarbeitete sich der kopfballstarke Stürmer den Namen „Mister Europacup“. 14 Jahre lang spielte er für die Grün-Weißen und gewann mit ihnen unter anderem den Europapokal der Pokalsieger. Den Kontakt zum Ex-Profi hatte Verdens Vorsitzender Andreas Höttler über Dieter Burdenski hergestellt. Wie lange das Engagement von Neubarth in Verden dauert, ist unklar. Breves: „Frank ist definitiv bis zum Saisonende unser Trainer. Was danach kommt, wird sich zeigen.“

Zwar liegen die Allerstädter sechs Punkte hinter dem rettenden Ufer, haben aber noch ein Spiel mehr als die vor ihnen liegenden Konkurrenten zu absolvieren und zudem das vermeintlich leichteste Restprogramm. Verden muss gegen kein Team aus den Top Fünf mehr ran, hat dafür aber fünf Duelle gegen direkte Rivalen. kc/maf/vde