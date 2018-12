Lidke setzt das Highlight am Ende

TV Sottrum nimmt Hesedorf/Nartum mit 5:1 auseinander / Reuter trifft nach wenigen Sekunden

+ Matthias Michaelis (Mitte) sorgte mit seinem Treffer zum 4:1 gegen den FSV Hesedorf/Nartum für die Entscheidung. - Foto: Woelki

Sottrum - Von Nicolas Tréboute. Dass der Kreisliga-Tabellenführer TV Sottrum in dieser Saison auf dem Fußballfeld äußerst handlungsschnell agiert, ist inzwischen hinlänglich bekannt. Gestern bewiesen die Verantwortlichen, dass sie dem auch abseits des Platzes in Nichts nachstehen. Dass die FSV Hesedorf/Nartum das Kreispokal-Achtelfinale wegen Unbespielbarkeit des eigenen Platzes kurzfristig absagen wollte, passte Coach Vitalij Kalteis und seinem Team so gar nicht in den Kram. Kurzerhand wurde das Heimrecht getauscht und Sottrum zog nach einem beeindruckenden Auftritt mit 5:1 (3:1) ins Viertelfinale ein.