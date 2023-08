Leuenroth und Bretzke ergänzen sich im Trainerteam

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Auf Talente aus der Region setzen Sebastian Bretzke (l.) und Mattis Leuenroth (r.), die hier die Neuen Joel Knipp (2.v.l.), Tim Körner (2.v.r.) und Leif Gieseke (vorne) präsentieren. © Denkmann

Der Aufsteiger setzt ganz klar auf den eigenen Nachwuchs und erhofft sich, dass sich aus dem Zusammenhalt eine erfolgreiche Eigendynamik entwickelt.

Häufig kommt es im Fußball vor, dass ein Trainer entlassen wird, wenn der Verein vor dem Abstieg steht oder dieser nach dem letzten Spieltag offiziell ist. Andererseits geht ein Coach mit einer ähnlich hohen Wahrscheinlichkeit in die neue Saison, wenn seine Mannschaft den Aufstieg geschafft hat. Beim SV Rot-Weiß Scheeßel ist alles anders. Zwar schaffte Spielertrainer Eric Staats über die Relegation gegen den TSV Gnarrenburg den Sprung in die Kreisliga, kurz darauf verkündete er jedoch aus beruflichen Gründen seinen Abschied. Nun haben sein Co-Trainer Mattis Leuenroth und Keeper Sebastian Bretzke das Ruder übernommen.

Auf Erfahrungen im Trainergeschäft kann das Duo nur begrenzt zurückgreifen. Leuenroth weist immerhin drei Stationen vor und erzählt: „Ich habe mal die C-Lizenz gemacht.“ Mit dieser in der Tasche coachte er schon die U 19 des JFV Wiedau Bothel, ehe es als Spielertrainer der Scheeßeler Reserve weiterging. Seit vergangener Saison gehört Leuenroth dem Trainerteam der Ersten an, steigt jetzt zum Chef auf und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Bretzke: „Er ist eine Führungsperson und verfügt über ein gutes Fußballwissen. Ich bin am Rand nicht der Lauteste, ,Sebi‘ der Emotionalere. Wir ergänzen uns da sehr gut.“ Dem pflichtet sein Kompagnon bei und ergänzt: „Mein Part wird das Organisatorische sein. Mattis wird mehr das Spielerische betreuen. Da kann ich noch viel von ihm lernen.“

Stenogramm Weggänge: Christopher Gross (SG Fintau), Eric Staats (Ziel unbekannt). Zugänge: Joel Knipp, Tim Körner (beide Rotenburger SV II), Leif Gieseke (Rotenburger SV U 19), Marvin Meyer (eigene Zweite). Kader: Tor: Tim Bullwinkel, Sebastian Bretzke - Abwehr: Lucas von Knebel, Jewgenij Derr, Paul Stutzke, Joel Knipp, Wynton Kube, Niklas Wahlers, Mirko Lohmann, Mike Sprenger, Benjamin Hensel - Mittelfeld: Bastian Behrens, Leif Gieseke, Fabian Dreyer, Teetje Bellmer, Florian Klee, Malek Yousef, Tim Körner, Jona Behrens, Christoph Meyer, Max Stutzke, Marvin Meyer - Angriff: Jan Loos, Jan Garbers, Dierk Dreyer. Trainer: Mattis Leuenroth, Sebastian Bretzke. Saisonziel: Klassenerhalt. Favoriten: Bremervörder SC, FSV Hesedorf/Nartum.

Das wollen auch die Spieler. Allein zehn sind unter 20 Jahre alt, woraus sich ein Altersschnitt von ungefähr 23 Jahren ergibt. Drei dieser Youngsters sind Joel Knipp, Leif Gieseke und Tim Körner – sie kommen vom Rotenburger SV II und der U 19. „Sie haben noch keine großen Erfahrungen, aber werden uns deutlich weiterbringen“, betont Leuenroth und erklärt: „Wir wollen die Scheeßeler Talente bei uns behalten und nicht an andere Vereine verlieren, um es im Team lokaler zu halten. Dadurch ist der Zusammenhalt größer, woraus sich eine Eigendynamik entwickeln kann.“