Mit dem Rad zum letzten Feinschliff

Rotenburg - Von Nicolas Tréboute . Von Starallüren keine Spur: Die Strecke vom Hotel Landhaus Wachtelhof zum Stadion in der Ahe fuhren die Fußballer des dänischen Erstligisten Aarhus GF einfach mit dem Fahrrad. Dort absolvierte die äußerst junge Mannschaft (Durchschnittsalter 22,32 Jahre), die seit Montag in der Wümmestadt weilt, heute ihre finale Einheit im Rahmen des Trainingslagers, um sich den letzten Feinschliff vor dem Ligastart am 14. Juli gegen Hobro IK zu holen. Der Kontakt nach Rotenburg war über den ehemaligen HSV-Trainer Christian Titz zustande gekommen.

„Wir haben gute Dinge über den Rasen hier gehört, aber unsere Erwartungen wurden sogar mehr als erfüllt. Und das Hotel ist hervorragend“, schwärmte Aarhus-Coach David Nielsen von den vorherrschenden Bedingungen. Auch mit der Einstellung seiner Mannschaft zeigte sich der Ex-Profi, der in den 1990er Jahren für Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga aktiv war, sehr zufrieden: „Es sind alle fit, wir haben wirklich gut gearbeitet“, lobte Nielsen.

Dennoch war ihm und seinem Trainerteam bei der heutigen Einheit anzumerken, dass sie versuchten, den kleinsten Funken Zufriedenheit bereits im Keim zu ersticken. „Come on, fucking guys!“, schallte es aus dem Mund von Fitnesscoach Peter Sand Sörensen während der etwa zehnminütigen Warmmachphase auf dem Trainingsplatz neben dem Stadion. Als es im weiteren Verlauf – dann im Stadion – zu einer Passübung überging, bei der es vor allem auf Handlungsschnelligkeit und wenige Ballkontakte ankam, unterbrach Nielsen die Übung mehrere Male. „Ihr habt keine Zeit für so viele Kontakte“, korrigierte der sprachgewandte 42-Jährige seine Schützlinge auf Englisch. Die drei Torhüter des Tabellensiebten der vergangenen Saison – Oscar Whalley, Kasper Kristensen und Daniel Andersen – hatten unterdessen sichtlichen Spaß am Flankentraining und spornten sich lachend immer wieder zu Höchstleistungen an.

Bevor es für die Dänen zurück in die Heimat geht, steht morgen in Hamburg noch ein Testspiel gegen den HSV an. Dabei will Nielsen seine potenzielle Startformation für den Ligastart auf den Platz schicken. Nichtsdestotrotz liebäugelt der Übungsleiter noch mit einem Schnäppchen, bevor das Transferfenster schließt. „Vielleicht können wir noch ein bis zwei Spieler zu uns holen“, hofft der Däne auf weitere Verstärkung.