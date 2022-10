Rosemeyer hofft auf schnelles Comeback

Von: Matthias Freese

Im Pokalspiel hatte Leonie Rosemeyer noch Zeit für ein paar Handy-Aufnahmen für Instagram. Samstag möchte sie wieder im Kader von Christian Greve stehen. © Freese

Leonie Rosemeyer testet nach ihren Beschwerden in dieser Woche das Knie auf Belastung. Ihre Teamkollegin bei den Hurricanes ist wiederum noch nicht so weit.

Rotenburg – Beim Pokalspiel gegen den TuS Lichterfelde stand die am Knie verletzte Leonie Rosemeyer noch nicht wieder auf dem Feld und kümmerte sich stattdessen von der Bank aus um ihren „Nebenjob“ bei den Avides Hurricanes. Die Flügelspielerin füllte den Instagram-Account des Basketball-Zweitligisten mit Inhalt und war mit ihrem Handy am Filmen.

Geht es nach der 23-Jährigen, wird sie diese Tätigkeit während des nächsten Spiels nicht mehr ausüben. Rosemeyer plant für das Punktspiel am Samstag – beim Pokalgegner Lichterfelde – ihr Comeback. „Mein Knie hat sich ganz gut entwickelt. Ich hatte eine Woche trainingsfrei“, berichtet sie. Trotzdem wolle sie versuchen, einen MRT-Termin zu bekommen, „um abzuchecken, dass da ganz sicher nichts ist“. Bereits vergangene Saison hatte die Dreier-Expertin Knieprobleme und war kurzzeitig ausgefallen. Damals wurde festgestellt, „dass ich einen kleinen Knorpelschaden im Knie hatte, der dann ein wenig drückt“.

Warten bei Schischkov

Am Dienstag will Rosemeyer sehen, wie das Knie auf Belastung reagiert. So weit ist es bei Mitspielerin Michelle Schischkov noch lange nicht. Sie geht weiter an Krücken, ihr Knie wird Mittwoch per MRT untersucht.