RSV in Ahlerstedt: Leon Arizanov erreicht per Umweg sein Ziel

Von: Matthias Freese

Teilen

Zwei Jahre ist dieses Bild alt: Beim RSV kam Leon Arizanov in der Oberliga nur zu vier Kurzeinsätzen. Bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf ist er nun Stammspieler. © Freese

Beim Rotenburger SV wurde Leon Arizanov nicht wirklich glücklich. Zwei Jahre später hat er bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf den Sprung in die Startelf geschafft. Freitag kommt es zum Wiedersehen.

Rotenburg – Der Durchbruch gelang Leon Arizanov beim Rotenburger SV vor zwei Jahren nicht. Als 18-Jähriger war der Dörverdener mit großen Hoffnungen aus der A-Junioren-Bundesliga zum Oberliga-Neuling von der Wümme gekommen. Bis zum Abbruch der Corona-Saison im Herbst 2020 hatte er aber lediglich vier Kurzeinsätze erhalten. Inzwischen ist Arizanov Stammspieler in eben dieser Spielklasse und empfängt mit seinem neuen Verein, Aufsteiger SV Ahlerstedt/Ottendorf, am Freitag (19.30 Uhr) im Stadion am Auetal die Ex-Kollegen.

„Für mich läuft es optimal dort. Ich fühle mich sehr wohl und angekommen. Ich spüre das vollste Vertrauen. Und dadurch, dass mir die äußeren Bedingungen einfach gemacht wurden, konnte ich mich völlig auf meine Leistung konzentrieren und diese auf dem Platz abrufen“, sagt Arizanov. Ein paar Umwege musste er allerdings in Kauf nehmen, um zum Startelf-Spieler in der Oberliga aufzusteigen. Den RSV hatte er auch deshalb verlassen, weil der Verein Björn Hakansson aus der Regionalliga geholt hatte. „Er wollte schon eine Aussicht auf mehr Spielanteile haben, das konnten wir ihm nicht versprechen“, erinnert sich Trainer Tim Ebersbach. Arizanov wechselte nach Nordmazedonien zu Tim Lokomotiva in Gradsko, ehe er sich im vergangenen Winter dem FC Verden 04 in der Landesliga anschloss. Im Sommer verpflichtete ihn dann Aufsteiger Ahlerstedt. „Das freut mich, das ist eine schöne Bestätigung für ihn“, sagt Ebersbach.

Über Nordmazedonien und Verden nach Ahlerstedt

Unter Ahlerstedts Trainer Malte Bösch spielt Arizanov jedoch nicht auf seiner eigentlichen Position des Linksverteidigers oder etwas offensiver auf der Seite, sondern übernimmt den linken Part im Zentrum der Viererkette. „Malte hatte mich als Innenverteidiger in der Vorbereitung zur Probe aufgestellt, dies entwickelte sich schließlich zur optimalen Lösung. Es macht mir sehr viel Spaß in der Innenverteidigung, ich fühle mich dort sehr gut“, betont der 20-Jährige.

Arizanov verweist darauf, sich selbst gut auf die Saison vorbereitet zu haben und durch gute Auftritte im Training und den Testspielen überzeugt zu haben. So hat er bei seinem neuen Club bisher die drittmeisten Einsatzminuten in dieser Saison gesammelt. Lediglich beim jüngsten 1:4 beim VfL Oldenburg verfolgte er die Schlussphase von der Bank aus. „In Rotenburg fing alles eigentlich genauso optimal an. Allerdings habe ich dann trotz guter Vorbereitung und ständiger Trainingspräsenz und Leistung eher eine Nebenrolle gespielt“, denkt er zurück. „Ich bekam in der Vorbereitungsphase ständig positives Feedback. Allerdings bekam ich wenig Einsatzminuten – und dies ohne Erklärungen.“ Die Konkurrenz beim RSV war allerdings auch recht groß.

„Freitagabend, Flutlicht, Derby, Sechs-Punkte-Spiel“

Für ihn selbst sei das Spiel nun nicht anders als die sonstigen, merkt er an. „Es herrscht natürlich eine besondere Atmosphäre zwischen beiden Teams“, weiß er aber. Auch Ebersbach spürt das: „Freitagabend, Flutlicht, Derby und ein Sechs-Punkte-Spiel“, zählt der Trainer die Aspekte auf, die den Reiz ausmachen. Rund 40 Kilometer sind es bis nach Ahlerstedt. Die Mannen aus dem Kreis Stade belegen nach einer bisher wechselhaften Saison den ersten Abstiegsplatznd und sind punktgleich mit dem RSV, der zwei Ränge besser postiert ist.

In welcher Formation die Rotenburger auflaufen, wird sich erst kurzfristig zeigen. Innenverteidiger Marlo Siech hat nach einer Pause wegen seines lädierten Knies zumindest am Dienstag trainiert. „Er hatte leichte Schmerzen. Wenn er mir grünes Licht gibt, dann ist aber klar, dass ein Marlo Siech spielen wird“, sagt Ebersbach. Sein spielender Co-Trainer Björn Mickelat ergänzt: „Wir haben jetzt zweimal in Folge nicht verloren, wir müssen mal ein bisschen positiv denken und hoffen, gegen Ahlerstedt so eine kleine Trendwende zu schaffen.“ Er weiß aber auch um die Tabellensituation: „Wenn du da Federn lässt, kommst du bis zum Winter wahrscheinlich nicht da unten raus.“

Montag geht es im Pokal schon weiter für den RSV

Etwas ungelegen kommt da womöglich der nächste Auftritt am Montag. Dann steht das Viertelfinale im Niedersachsenpokal beim Ligarivalen TuS Bersenbrück an. „Das ist vielleicht das größere Highlight von den beiden Spielen“, meint Ebersbach.