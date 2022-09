Haffke trifft und muss zur Halbzeit runter

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Nach dem Schlusspfiff hatte Lennard Haffke (l.) – hier mit Co-Trainer Elias Jockusch – bereits wieder Grund zum Lachen. Der rechte Mittelfeldmann hatte sich bei einem Zweikampf kurz vor der Pause verletzt. © Denkmann

Der VfL Visselhövede startete stark in das Heimspiel und machte es gegen Riede im Laufe der Partie noch zweimal spannend. Am Ende stand jedoch der Sieg.

Visselhövede – Die Tormusik hakte nach dem zwischenzeitlichen 3:0 des VfL Visselhövede – nicht so die Leistung der Bezirksliga-Fußballer in ihrem Heimspiel gegen den MTV Riede in der ersten halben Stunde. Doch im Laufe der Partie wurden die Töne aus der Box zunehmend zum schlechten Omen. Denn: Auch das Spiel nach vorne stockte und die Gäste kamen durch zwei Standards auf 2:3 zur Pause ran. Als Marco Jorzick dann in Durchgang zwei per Kopf erhöhte, lief auch die Musik wieder rund und die Platzherren gewannen letztlich mit 4:3 (3:2).

Technisch rund lief es dafür über die vollen 90 Minuten beim Schiedsrichtergespann um Chris Barnick (TSG Wörpedorf-Grasberg). Das Trio trug Headsets, was für die Liga eher unüblich ist, aber bei den Referees aus dem Kreis Osterholz immer mehr zur Normalität wird. „Wir können uns die Headsets immer mal wieder ausleihen“, verriet Barnick, der dieses Angebot schon häufiger annahm und begeistert ist: „Für die Kommunikation ist das Gold wert. So muss ich zu meinen Assistenten nicht rauskommen und wir können uns mal kurz über strittige Situationen austauschen.“

Reuter und Peter mit je einem Tor und zwei Vorlagen

Positiv gestimmt war Lennard Haffke ebenfalls schon wieder kurz nach seiner Verletzung am rechten Knöchel. Der rechte Mittelfeldspieler war nach einem Zweikampf kurz vor der Pause umgeknickt und musste runter. „Ich kann den Fuß bewegen. Das wird also wieder. Schade nur, ich war so gut drin und es hat richtig Bock gemacht“, fasste Haffke zusammen.

Der Rechtsfuß überzeugte in der Tat auf seiner Seite und brachte sein Team früh in Führung. Zuvor hatte sich Daniel Reuter über links gegen seinen Gegenspieler gut aufgedreht, Keeper Jannik Schumacher aussteigen lassen und quer gelegt (9.). Nur drei Minuten später chippte er selbst nach einem Steckpass von Patrick Peter den Ball über Riedes Schlussmann. „Das war eine sehr starke Anfangsphase. Das wollten wir genau so“, betonte Trainer Thomas Heidler, dessen Team zunächst noch durch Peter erhöhte (26.), der übrigens mit getapter Nase spielte. Linksverteidiger Johann Belsch trug einen Gips am linken Arm und spielte 45 Minuten. „Nach dem 3:0 machen wir es unnötig spannend. Da haben wir ein bisschen zurückgeschaltet und waren unruhiger“, bemerkte Heidler. Prompt köpfte erst Malte Grashoff nach einer Ecke ein (29.), dann verkürzte Janek Wohlers auf 2:3 (40.).

Eine der wenigen Chancen im zweiten Durchgang: Finn Vollmer (2.v.r.) schießt, doch Riedes Noah Franz (Mitte) blockt, sodass Keeper Jannik Schumacher gar nicht erst eingreifen muss. Patrick Peter (r.) schaut dabei zu. © Denkmann

Die Chancendichte nahm in Durchgang zwei ab. Dennoch gelangen noch zwei Tore. Zunächst netzte Jorzick (64.), dann verlud Wohlers Torwart Max Kregel vom Punkt (85.). Vorausgegangen war ein Foul von Jan-Hendrik Warncke an Kai Schumacher.