Leichtes „Spiel“ für die Hurricanes

Von: Matthias Freese

Werbebanner eingepackt, Punkte (voraussichtlich) kampflos eingesackt: Ay´Anna Bey (rechts) und Melda Tölle helfen beim Abbau in der Scheeßeler Halle, weil Gegner BBZ Opladen im Stau steckte und nicht antrat. © Freese

Da das BBZ Opladen im Stau stand und nicht antrat, fiel das Spiel der Hurricanes aus. Auf eine endgültige Wertung wartet das Team von Christian Greve aber noch.

Scheeßel – Das dürften zwei leicht verdiente Punkte sein! Die Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes haben das Heimspiel gegen das BBZ Opladen voraussichtlich kampflos mit 20:0 gewonnen, weil die Gäste aus dem Leverkusener Stadtteil bedingt durch eine Vollsperrung der Autobahn bei Neuenkirchen/Vörden aufgrund eines Brückenabrisses und eines Unfalls im Stau festsaßen. Sie kehrten schließlich um, ohne Scheeßel erreicht zu haben. Eine endgültige Entscheidung über die Wertung steht noch aus, da Opladen noch einen Antrag auf Neuansetzung stellen und entsprechende Beweismittel beibringen könne, wie Spielleiterin Sabine Nowara den Hurricanes mitteilte.

In der Scheeßeler Halle lag das Spieltagsheft noch 20 Minuten vor dem eigentlichen Anpfiff an der unbesetzten Kasse aus, während die Hurricanes-Spielerinnen bereits die zusammengerollten Werbebanner ins Foyer schleppten. Dort verteilte wiederum Detlef Rathjen die schon erwärmten Bockwürste an die umsonst erschienenen Zuschauer. Etliche der 30 Brezeln, die Vorstand Utz Bührmann wie vor jedem Spiel gebacken hatte, fanden derweil keine Abnehmer mehr. Dafür wurde Bührmann am Fanartikelstand einige Shirts los – unter anderem an Centerin Shannon Ryan. Sie suchte das passende Oberteil für ihre Nichte und ihre Mutter, die im November zu Besuch kommt, wie die Amerikanerin erzählte.

Warten auf Opladen – vergebens: Für Shannon Ryan und ihre Teamkolleginnen der Hurricanes kam es am Samstag zu keinem Punktspiel. © Freese

Kurz danach stand Ryan wieder auf dem Feld, denn die Hurricanes legten kurzerhand ein kleines Trainingsspiel vor einer Handvoll Zuschauer ein. „Wollen wir noch trainieren?“, hatte Kapitänin Pia Mankertz zuvor Christian Greve gefragt. „Liegt an euch“, lautete die Antwort des Trainers. Mankertz konnte sich übrigens nicht an einen ähnlichen Fall einer Spielabsage ihres Teams erinnern. „Es gab natürlich schon mal Situationen, wo wir spät dran waren“, meinte sie. Greve verwies wiederum darauf, dass die zweite Mannschaft Ende der vergangenen Saison ebenfalls drei Stunden im Stau festhing, dadurch die Partie beim TK Hannover II verpasste und verlor: „Da standen wir vor der Ausfahrt, an der wir runter mussten.“

Es blieb beim kleinen Trainingsspielchen mit Leibchen – hier mit Leonie Rosemeyer (r.), Hannah Pakulat (l.) und Andrea Baden. © Freese

In diesem Fall hatte Opladens Trainerin Grit Schneider sich bereits gegen 15.50 Uhr bei Utz Bührmann gemeldet. Eine Stunde vor dem regulären Tip-off (18.30 Uhr) war es noch das Ziel der Gäste, nach Scheeßel zu kommen. 40 Minuten vor Spielbeginn hatte das Team aber noch 140 Kilometer im Reisebus vor sich und kapitulierte, da es nur schleppend voranging, wie Bührmann berichtete. Schneider teilte ihm und der Spielleitung schriftlich mit, dass sie um 11 Uhr gestartet seien, da sie die Baustelle auf der A1 mit eingerechnet hätten. „Aufgrund eines Unfalls in der Umleitung und des nachfolgenden Staus wären wir laut Navi nicht vor 20 Uhr in Rotenburg angekommen. Auch Verbindungen mit dem ÖPNV sind als nicht verfügbar angezeigt.“ Ein weiterer wichtiger Aspekt, der die Anreise verhinderte, waren die Lenkzeiten des Busfahrers, die nicht überschritten werden dürfen.

Normalerweise hätten die Gäste spätestens 15 Minuten nach offizieller Anpfiffzeit, also um 18.45 Uhr, spielfertig auf dem Feld stehen müssen, selbst ein späterer Beginn wäre aus Sicht der Hurricanes und der Schiedsrichter denkbar gewesen. „Im Sinne des Spiels hätten wir auch später angepfiffen“, erklärte Referee Christian Lübcke, der mit Kollegin Jennifer Klett aus Hamburg angereist war.

Auch das Heft zum Spieltag wurde umsonst gedruckt. © Freese

„Das ist auf jeden Fall schade. Die zwei Punkte nehmen wir natürlich dankend mit, aber wir hätten gehofft, dass wir es sportlich regeln“, betonte Bührmann, der schriftlich einen Antrag auf Spielwertung „gemäß Paragraf 27 (1) und 28 (1) der Spielordnung“ stellen musste – auch das sehen die Regularien so vor. Er rechnet denn auch nicht mit einer Neuansetzung – ebenso wenig wie Opladen selbst. Die Leverkusenerinnen hatten bereits auf ihrem Instagram-Account die Wertung akzeptiert und von einem „0:20 gegen uns“ geschrieben.

Das Urteil der Spielleitung wird in den kommenden Tagen erwartet, alles andere als ein 20:0 für die Hurricanes würde überraschen. Die Hurricanes, die dadurch keine Einnahmen aus dem Spiel haben, würden in der Tabelle auf Platz vier vorrücken.