Leandro Moreira trifft zum 2:1

Sottrum - Von Felix Meyer. Der Fußball-Kreisligist TV Sottrum kann sich nach dem 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den abstiegsbedrohten MTSV Selsingen in der Tabelle weiter oben festsetzen. Allerdings hätte das Spiel auch anders ausgehen können. „Dreckiger geht’s nicht“, kommentierte Vitalij Kalteis, Trainer des Tabellenzweiten, den etwas glücklichen Sieg.

„Wenn wir heute gewinnen, wird das vielleicht ein Spieltag für uns“, schielte Sottrums Fußball-Abteilungsleiter Thomas Holzkamp vor dem Anpfiff auf die Tabelle. Trainer Kalteis wies aber trotz des Erfolges jegliche Aufstiegsgedanken von sich: „Davon sind wir sind noch weit entfernt.“

Die drei Punkte sicherte sich Sottrum am Ende eher glücklich. Zwar gingen die Gastgeber früh in Führung, nachdem Eike Buckenberger einen Freistoß von Nico Fröhlich per Kopf einnetzte (17.), doch hätten auch die Selsinger vorne liegen können, wenn Timo Löber zwei Minuten vorher nicht zwei Mal auf der Linie gerettet hätte.

Die Antwort der Gäste dauerte bis zum zweiten Durchgang, als Lucas Leandro Moreira den Selsinger Simeon Burfeind im Strafraum zu Fall brachte – den fälligen Elfmeter verwandelte Carsten Müller (66.). Daraufhin ließ sich Sottrums Joshua Hüsing, der zu dem Zeitpunkt schon mit Gelb verwarnt war, dazu hinreißen, den Ball absichtlich wegzuschießen – er sah dafür Gelb-Rot. Trotzdem legten die Wieste-Kicker wieder vor. Leandro Moreira versenkte den Ball aus kurzer Distanz zum 2:1 (69.). In der Schlussphase erspielten sich die Gäste noch einige Chancen durch Fabian Wodke (76.), Müller (83.), Burfeind (84.) und Tobias Bäuerle (90.+5). Sottrum rettete aber den Sieg über die Zeit und bleibt auf dem Relegationsrang zur Bezirksliga.

„Das Spiel war nicht von hohem Niveau geprägt und weil Selsingen läuferisch sowie in den Zweikämpfen stark war, konnten wir nicht unser Spiel aufziehen“, resümierte Kalteis. Sein Selsinger Trainerkollege Pascal Holsten trauerte den vergebenen Chancen hinterher: „Das ist schon sehr ärgerlich, dass wir daraus nicht mehr gemacht haben.“