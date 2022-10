Lars Meyer überzeugt bei Rotenburgs 30:34

Von: Matthias Freese

Linkshänder Lars Meyer zeigte seine Qualitäten im rechten Rückraum. © Freese

Der TuS Rotenburg kann weiterhin auswärts nicht punkten. Gegen Oldenburg setzte es die nächste Niederlage. Daniel van Frayenhove kritisierte vor allem die Abwehr.

Rotenburg – Weiter keine Punkte in fremder Halle: Im dritten Auswärtsspiel fingen sich die Oberliga-Handballer des TuS Rotenburg die dritte Niederlage – allerdings war längst nicht alles schlecht beim 30:34 (13:17) gegen den Tabellenvierten TvdH Oldenburg. „Oldenburg ist schon wuchtiger als zuvor die HSG Delmenhorst – aber wir waren nicht chancenlos“, fand Trainer Daniel van Frayenhove.

Nicht ein einziges Mal lagen die Wümmestädter, die ohne den privat verhinderten Linksaußen Lukas Misere auflaufen mussten, in Führung. Und doch schien in der Schlussphase kurzzeitig die Wende möglich, als Lars Meyer per Doppelschlag sowie Chris Ole Brandt ihr Team bis auf 27:29 heranwarfen (53.). „Da war so ein Moment, wo du es drehen kannst. Dann wurde aber ein Stürmerfoul gegen uns gepfiffen und wir kriegen das nächste Tor. Anschließend wird ein Siebenmeter gegen Thies Stieghahn nicht gegeben und dann war die Messe gelesen“, schilderte van Frayenhove die Phase.

Zweite Zeitstrafe nach 17 Minuten

Den Grund der Niederlage hatte der Coach schnell ausgemacht. „34 Gegentore sind zu viel. In der Abwehr haben wir überhaupt keinen Zugriff gefunden.“ Hinzu kam, dass Michel Misere bereits in der 17. Minute seine zweite Zeitstrafe erhielt, wodurch van Frayenhove zum Handeln gezwungen war. Er beorderte deshalb Rechtsaußen Lars Meyer in den rechten Rückraum. „Und das hat er richtig stark gemacht“, betonte der Trainer. Rotenburgs Neuzugang kam insgesamt auf acht Tore und war damit zweitbester Werfer hinter Chris Ole Brandt, der neunmal traf – achtmal davon nach der Pause.